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В каких городах РК обещают неблагоприятные метеоусловия 27 апреля

В РГП «Казгидромет» сообщили о неблагоприятных метеоусловиях загрязнения воздуха, которые ожидаются в субботу, 27 апреля, в Актобе, Алматы и Астане, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +11° 2 м/с 71% 769 мм рт. ст. +12°
Источник: Zakon.kz

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).