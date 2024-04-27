По дворам и закоулкам: как будут ездить автобусы во время репетиций парада Победы в Хабаровске

Хабаровск готовится ко Дню Победы. А это значит, что впереди нас ждут множественные масштабные репетиции, во время которых немного изменится движение общественного транспорта. Чтобы никто не попал впросак и никуда не опоздал, собрали полный график движения автобусов и троллейбусов в дни репетиций. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".