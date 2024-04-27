По дворам и закоулкам: как будут ездить автобусы во время репетиций парада Победы в Хабаровске

Хабаровск готовится ко Дню Победы. А это значит, что впереди нас ждут множественные масштабные репетиции, во время которых немного изменится движение общественного транспорта. Чтобы никто не попал впросак и никуда не опоздал, собрали полный график движения автобусов и троллейбусов в дни репетиций. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
РАБОТА АВТОБУСОВ В ХАБАРОВСКЕ ВО ВРЕМЯ РЕПЕТИЦИЙ ПАРАДА ПОБЕДЫ 2024
Есть хорошие новости. Изменения коснутся не всех маршрутов города, а всего 20. Так, автобусы №№ 52, 70 и 75 могут полностью приостановить движение на время репетиций.
У маршрута № 28 перенесут конечную остановку — ждать автобус надо будет на остановке «Железнодорожный вокзал».
Один из популярнейших маршрутов № 1 тоже поедет по-другому. От улицы Серышева автобусы будут поворачивать на Ленина через Дзержинского. Обратно таким же образом, только через Волочаевскую.
Автобусы № 61 поедут от ж/д вокзала по Серышева, а после на Дзержинского и Муравьева-Амурского. Обратно маршрутка поедет по Волочаевской до железнодорожного вокзала. Учитывайте, что останавливаться 61-й будет на западной остановке вокзала (напротив многоуровневой парковки).
Пассажиров 11-го маршрута повезут на улицу Серышева и в обратном направлении через улицу Льва Толстого, минуя ж/д вокзал.
Движение автобусов №№ 13, 26 и 70 до остановки «Железнодорожный вокзал» будет пролегать по улицам Льва Толстого, потом Серышева и Ленинградской.
34 маршрут от ж/д вокзала поедет по Амурскому бульвару на Дзержинского, Муравьева-Амурского. А возвращаться на центральную улицу будет через Волочаевскую и Серышева, заканчивая движение как обычно.
Автобус № 29 будут следовать по Волочаевской, Серышева и Ленинградской, а также переулку Ленинградскому и улице Ленинградской и повернет на развязку по улице Карла Маркса. А в обратную сторону автобус поедет из центра до ж/д вокзала по Синельникова и Ленинградской.
Автобусы №№ 14, 21, 82 будут следовать до Московской, через Ким Ю Чена и Ленинградскую, возвращаясь в центр. Также маршрут № 19 будет разворачиваться на улице Карла Маркса по Синельникова, Ким Ю Чена, Московской и двигаться обратно. А № 56 будет с Московской поворачивать на Карла Маркса и через развязку выходить на Ленинградскую.
Автобус № 58 в центр города будет идти с улицы Карла Маркса на улицы Синельникова, Ленинградскую по Амурскому бульвару до улицы Волочаевской и далее по привычному маршруту. Из сердца города автобус пойдет по улице Волочаевской, Амурскому бульвару, повернет на Ленинградскую, а через развязку на Карла Маркса.
Что касается маршрута № 83, то он с Муравьева-Амурского пойдет по Волочаевской, Серышева, Ленинградской, переулку Ленинградскому, улице Ленинградской, через развязку и далее по маршруту. В обратную сторону аналогично с улицы Карла Маркса будет следовать по улицам Синельникова, Ленинградской, переулку Ленинградскому, Амурскому бульвару, улице Дзержинского и в центр.
Автобус № 88 в направлении центра города будет ходить по Ленинградской, Синельникова, выходить на Карла Маркса через развязку на улицу Ленинградскую и в обратном направлении по маршруту.
А маршрут № 89 с автовокзала будет двигаться по Серышева, Дзержинского, Ленина, Волочаевской, Гамарника, Павловича и на улицу Лейтенанта Орлова. На автовокзал автобус будет ходить, поворачивая с улицы Гамарника на Волочаевскую и Серышева.
КАК БУДУТ ХОДИТЬ ТРОЛЛЕЙБУСЫ В ХАБАРОВСКЕ ВО ВРЕМЯ РЕПЕТИЦИЙ К 9 МАЯ 2024
Репетиция парада Победы коснется не только автобусных маршрутов. Произойдут и изменения в движении троллейбусов № 1. Электротранспорт будет идти от остановки «Аэропорт» и разворачиваться на улице Московской. Работа троллейбусов по новому маршруту запланирована также на 2, 4 и 7 мая 2024 в Хабаровске.
Во время прохождения колонн с техникой, 2 и 4 мая 2024 с 16:00 до 17:00, с 19:00 до 23:00, а 7 мая 2024 с 05:00 до 07:00, с 10:00 до 14:00 будет ограничено передвижение абсолютно всего транспорта в городе по следующим улицам:
— Переулку Облачному от КПП до Лейтенанта Орлова.
— Ленинградской от Восточного шоссе до Карла Маркса;
— Дикопольцева от Амурского бульвара до Гамарника;
— Восточному шоссе от Нововыборгской до Ленинградской;
— Ленина от Ленинградской до Шеронова;
— Пушкина от Ленина до Амурского бульвара;
— Лейтенанта Орлова от Волочаевской до Ленина;
— По четной стороне Амурского бульвара от Шеронова до Дикопольцева;
Возможна приостановка движения маршрутов № 1, № 11, № 13, № 14, № 19, № 21, № 26, № 28, № 29, № 34, № 52, № 54, № 56, № 58, № 61, № 70, № 75, № 82, № 83, № 89 и троллейбуса № 1.
Хабаровчан просят учитывать изменения в работе общественного транспорта при выезде в город в праздничные дни и заранее панировать маршрут передвижения. Тогда и праздничные мероприятия пройдут без накладок и в удовольствие.