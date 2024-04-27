Ученые назвали профессии с повышенным риском развития деменции

В группу средне-высокого ИРЗ, которая столкнулась с более низкими когнитивными потребностями, чем предыдущие группы, в основном входили «продавцы в магазинах и другие продавцы», а также «помощники медсестер и помощники по уходу». Наконец, в группе с высоким ИРЗ преобладали «ассистенты и уборщицы в конторах и других учреждениях» и «почтальоны и сортировщики».