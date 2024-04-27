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Учителей освободят от обязанности отчитываться перед чиновниками

В Госдуме разрабатывают законопроект о снижении нагрузки на педагогов.

Депутаты Госдумы разработали законопроект, который разрешает учебным заведениям не предоставлять государственным и муниципальным отчеты, которые не положены по закону. Авторы инициативы отмечают, что это должно избавить педагогов от лишней бумажной волокиты.

Член Комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова объяснила, что о необходимости снижения документационной нагрузки на педагогов давно говорили как сами учителя, так и эксперты. Теперь в школах количество отчетных документов снизили до пяти, а раньше было 49, напомнила депутат. Также принят, запрещающий требовать от учителей дополнительные отчеты, не указанные в перечне обязательных, добавила она.

Новым законопроектом от излишней отчетности также освободят воспитателей в детских садах, учреждениях среднего профессионального и высшего образования, отметила парламентарий. Кроме этого, учебным учреждениям предоставят право не отвечать на излишние или повторяющиеся запросы от чиновников, рассказала Анна Скрозникова в беседе с «ПГ».

закон