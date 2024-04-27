Учителей освободят от обязанности отчитываться перед чиновниками

Член Комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова объяснила, что о необходимости снижения документационной нагрузки на педагогов давно говорили как сами учителя, так и эксперты. Теперь в школах количество отчетных документов снизили до пяти, а раньше было 49, напомнила депутат. Также принят, запрещающий требовать от учителей дополнительные отчеты, не указанные в перечне обязательных, добавила она.