Cкончался артист красноярского театра имени Пушкина Василий Решетников

«Артист нашего театра, народный артист РФ, один из самых любимых и ярких артистов Красноярского края. Обаятельный, светлый, легкий, открытый и отзывчивый человек. Душа компании и любимец публики, всегда излучавший жизнелюбие. До последнего, пока позволяло физическое состояние, он выходил на сцену Фадеем Мироновичем Григорьевым в “Матренином дворе”, Дмитричем в “Тихом шорохе уходящих шагов”, Маркизом Оттавио Фаветти в “Голодранцах-аристократах”, Мещерским в “Темных аллеях”. Спасибо вам, Василий Васильевич…».