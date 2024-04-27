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Cкончался артист красноярского театра имени Пушкина Василий Решетников

25 апреля на 74-м году жизни после продолжительной болезни ушел из жизни артист Красноярского драмтеатра имени Пушкина Василий Решетников.

Источник: Соцсети

Прощание с ним состоится сегодня.

О смерти Василия Решетникова сообщается в соцсетях театра:

«Артист нашего театра, народный артист РФ, один из самых любимых и ярких артистов Красноярского края. Обаятельный, светлый, легкий, открытый и отзывчивый человек. Душа компании и любимец публики, всегда излучавший жизнелюбие. До последнего, пока позволяло физическое состояние, он выходил на сцену Фадеем Мироновичем Григорьевым в “Матренином дворе”, Дмитричем в “Тихом шорохе уходящих шагов”, Маркизом Оттавио Фаветти в “Голодранцах-аристократах”, Мещерским в “Темных аллеях”. Спасибо вам, Василий Васильевич…».

Прощание с Василием Решетниковым пройдет в субботу, 27 апреля, в Мраморном фойе театра Пушкина с 11:30 до 13:30. Похоронят его на Аллее славы красноярского Бадалыка.