Кому из приморцев положена субсидия при газификации жилья?

— участниками ВОВ, инвалидами боевых действий, ветеранами боевых действий, членами семей погибших (умерших) инвалидов ВОВ и инвалидов боевых действий, участников ВОВ, ветеранов боевых действий, статус которых подтвержден в соответствии с законодательством;



— участниками специальной военной операции и членами их семей;



— инвалидами первой группы и лицами, осуществляющими уход за детьми-инвалидами;



— многодетными семьями;



— малоимущими гражданами, в том числе с детьми, имеющими среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума.



Условиями предоставления гражданам субсидии являются:



— наличие домовладения, принадлежащего гражданину на праве собственности или ином предусмотренном законом праве;



— использование газа для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд;



— выполнение мероприятий в рамках технологического присоединения до границ земельного участка заявителя;



— заключение с газораспределительной организацией до 31 декабря 2023 года договора о технологическом присоединении газоиспользующего оборудования.



Договор должен предусматривать мероприятия по подключению в пределах границ земельного участка, и (или) проектирование сети газопотребления, и (или) установку газоиспользующего оборудования, и (или) строительство либо реконструкцию внутреннего газопровода объекта капитального строительства, и (или) установку прибора учета газа, и (или) поставку газоиспользующего оборудования, и (или) поставку прибора учета газа.



Субсидия предоставляется не более одного раза в течение трех лет в размере не более 100 000 рублей.



Если затраты меньше 100 000 рублей, субсидия предоставляется в размере затрат, указанных в договоре.



К затратам внутри границ земельных участков включаются: