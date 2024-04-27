Кому из приморцев положена субсидия при газификации жилья?

Правительство Приморья утвердило порядок предоставления в 2024 году субсидий отдельным категориям граждан на покупку и установку газоиспользующего оборудования и проведение работ внутри границ их земельных участков.
Субсидии выделяются в рамках мероприятий по подключению газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к газораспределительным сетям при догазификации на территории края.
Субсидия предоставляется Центром социальной поддержки населения Приморского края. Право на предоставление субсидии имеют льготные категории граждан, являющихся:
— участниками ВОВ, инвалидами боевых действий, ветеранами боевых действий, членами семей погибших (умерших) инвалидов ВОВ и инвалидов боевых действий, участников ВОВ, ветеранов боевых действий, статус которых подтвержден в соответствии с законодательством;
— участниками специальной военной операции и членами их семей;
— инвалидами первой группы и лицами, осуществляющими уход за детьми-инвалидами;
— многодетными семьями;
— малоимущими гражданами, в том числе с детьми, имеющими среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума.
Условиями предоставления гражданам субсидии являются:
— наличие домовладения, принадлежащего гражданину на праве собственности или ином предусмотренном законом праве;
— использование газа для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд;
— выполнение мероприятий в рамках технологического присоединения до границ земельного участка заявителя;
— заключение с газораспределительной организацией до 31 декабря 2023 года договора о технологическом присоединении газоиспользующего оборудования.
Договор должен предусматривать мероприятия по подключению в пределах границ земельного участка, и (или) проектирование сети газопотребления, и (или) установку газоиспользующего оборудования, и (или) строительство либо реконструкцию внутреннего газопровода объекта капитального строительства, и (или) установку прибора учета газа, и (или) поставку газоиспользующего оборудования, и (или) поставку прибора учета газа.
Субсидия предоставляется не более одного раза в течение трех лет в размере не более 100 000 рублей.
Если затраты меньше 100 000 рублей, субсидия предоставляется в размере затрат, указанных в договоре.
К затратам внутри границ земельных участков включаются:
Приморские льготники, подключившие газ самостоятельно, лишаются права на поддержку.
— расходы на проектирование сети газопотребления;
— расходы на строительно-монтажные работы сети газопотребления;
К газоиспользующему оборудованию, затраты на покупку и установку которого могут компенсироваться за счет субсидии, относится газоиспользующее оборудование, произведенное на территории России, включая:
— котел (газовый двухконтурный или одноконтурный напольный котел, газовый двухконтурный или одноконтурный настенный котел);
— газовый водонагреватель;
— газовую плиту, газовую варочную панель;
— счетчики газа (прибор учета газа);
— колонку (или бойлер косвенного нагрева);
— систему контроля загазованности;
— иное допустимое к установке в домовладениях оборудование, работающее на природном газе и необходимое для отопления (теплоснабжения) домовладений и для приготовления пищи.
Для получения субсидии заявители должны подать заявление в Центр социальной поддержки населения Приморского края. Заявление и пакет документов можно подать через Госулуги, Региональный портал, в форме электронного документа, через МФЦ или почтовым отправлением.