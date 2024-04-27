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Кому из приморцев положена субсидия при газификации жилья?

Деньги будут выделены на покупку и установку газоиспользующего оборудования.

Источник: Primgazeta.ru

Правительство Приморья утвердило порядок предоставления в 2024 году субсидий отдельным категориям граждан на покупку и установку газоиспользующего оборудования и проведение работ внутри границ их земельных участков.

Субсидии выделяются в рамках мероприятий по подключению газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к газораспределительным сетям при догазификации на территории края.

Субсидия предоставляется Центром социальной поддержки населения Приморского края. Право на предоставление субсидии имеют льготные категории граждан, являющихся:

— участниками ВОВ, инвалидами боевых действий, ветеранами боевых действий, членами семей погибших (умерших) инвалидов ВОВ и инвалидов боевых действий, участников ВОВ, ветеранов боевых действий, статус которых подтвержден в соответствии с законодательством;

 — участниками специальной военной операции и членами их семей;

 — инвалидами первой группы и лицами, осуществляющими уход за детьми-инвалидами;

 — многодетными семьями;

 — малоимущими гражданами, в том числе с детьми, имеющими среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума.

Условиями предоставления гражданам субсидии являются:

 — наличие домовладения, принадлежащего гражданину на праве собственности или ином предусмотренном законом праве;

 — использование газа для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд;

 — выполнение мероприятий в рамках технологического присоединения до границ земельного участка заявителя;

 — заключение с газораспределительной организацией до 31 декабря 2023 года договора о технологическом присоединении газоиспользующего оборудования.

Договор должен предусматривать мероприятия по подключению в пределах границ земельного участка, и (или) проектирование сети газопотребления, и (или) установку газоиспользующего оборудования, и (или) строительство либо реконструкцию внутреннего газопровода объекта капитального строительства, и (или) установку прибора учета газа, и (или) поставку газоиспользующего оборудования, и (или) поставку прибора учета газа.

Субсидия предоставляется не более одного раза в течение трех лет в размере не более 100 000 рублей.

Если затраты меньше 100 000 рублей, субсидия предоставляется в размере затрат, указанных в договоре.

К затратам внутри границ земельных участков включаются:

Приморские льготники, подключившие газ самостоятельно, лишаются права на поддержку.

— расходы на проектирование сети газопотребления;

 — расходы на строительно-монтажные работы сети газопотребления;

К газоиспользующему оборудованию, затраты на покупку и установку которого могут компенсироваться за счет субсидии, относится газоиспользующее оборудование, произведенное на территории России, включая:

 — котел (газовый двухконтурный или одноконтурный напольный котел, газовый двухконтурный или одноконтурный настенный котел);

 — газовый водонагреватель;

 — газовую плиту, газовую варочную панель;

 — счетчики газа (прибор учета газа);

 — колонку (или бойлер косвенного нагрева);

 — систему контроля загазованности;

 — иное допустимое к установке в домовладениях оборудование, работающее на природном газе и необходимое для отопления (теплоснабжения) домовладений и для приготовления пищи.

Для получения субсидии заявители должны подать заявление в Центр социальной поддержки населения Приморского края. Заявление и пакет документов можно подать через Госулуги, Региональный портал, в форме электронного документа, через МФЦ или почтовым отправлением.