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В Приморье Россельхознадзор приостановил ввоз креветок из Вьетнама

Владельцем товара является предприятие из Владивостока.

Источник: PrimaMedia.ru

Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора обнаружило нарушения при ввозе партии креветок ваннамей из Вьетнама на территорию РФ, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ведомства.

По данным управления, нарушение касается Единых ветеринарно-санитарных требований. Партия креветок весом 3,7 тонны поступила во Владивостокский морской рыбный порт 17 апреля. Владельцем товара является предприятие из Владивостока.

Обнаружено несоответствие информации на маркировке транспортной упаковки креветок и информации на маркировке индивидуальной упаковки продукции. Согласно законодательству РФ, управление Россельхознадзора приняло решение о приостановке движения поднадзорной продукции. После устранения нарушений товар может быть допущен к перевозке и реализации.