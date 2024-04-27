В Приморье Россельхознадзор приостановил ввоз креветок из Вьетнама

Обнаружено несоответствие информации на маркировке транспортной упаковки креветок и информации на маркировке индивидуальной упаковки продукции. Согласно законодательству РФ, управление Россельхознадзора приняло решение о приостановке движения поднадзорной продукции. После устранения нарушений товар может быть допущен к перевозке и реализации.