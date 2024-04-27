Дополнительные авиарейсы из Иркутска в Бангкок и Пекин будут запущены в мае

В летние месяцы авиакомпания добавила дополнительные рейсы из Иркутска и в Уфу. Так, с 13 июня появится два регулярных рейса в неделю именно по этому направлению: теперь туда можно полететь каждый день, кроме среды и пятницы. S7 Airlines увеличит частотность полетов из Иркутска в базовые аэропорты авиакомпании: в Москву до трех ежедневных рейсов, в Новосибирск — до семи в день, во Владивосток — до 10 рейсов в неделю.