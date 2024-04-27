Дополнительные авиарейсы из Иркутска в Бангкок и Пекин будут запущены в мае

S7 Airlines увеличивает число рейсов из Иркутска. Как сообщает пресс-служба перевозчика, теперь самолеты авиакомпании будут выполнять регулярные прямые перелеты из столицы Приангарья по 18 внутренним и 4 международным направлениям, сообщает ИА IrkutskMedia.
Летом авиакомпания традиционно наращивает число рейсов из Иркутска по популярным курортным направлениям. Уже с 22 апреля S7 добавила два регулярных рейса в Сочи (четверг и суббота). Теперь на главный курорт страны можно улететь каждый день, кроме вторника. Но уже с 29 мая рейсы на Черноморское побережье будут выполняться ежедневно, а с 10 июня увеличатся до 12 раз в неделю.
Такжзе увеличено число международных рейсов по излюбленным турнаправлениям. Например, с 28 мая рейсы в Пекин из Иркутска будут выполняться ежедневно, а в Бангкок — пять раз в неделю.
В летние месяцы авиакомпания добавила дополнительные рейсы из Иркутска и в Уфу. Так, с 13 июня появится два регулярных рейса в неделю именно по этому направлению: теперь туда можно полететь каждый день, кроме среды и пятницы. S7 Airlines увеличит частотность полетов из Иркутска в базовые аэропорты авиакомпании: в Москву до трех ежедневных рейсов, в Новосибирск — до семи в день, во Владивосток — до 10 рейсов в неделю.
Также сообщается, что с 1 мая авиакомпания возобновляет прямые регулярные рейсы из Иркутска в Петропавловск-Камчатский, а с 17 июня — в Южно-Сахалинск.