Майское небо порадует землян богатым звездным дождем

Наблюдать метеоры лучше всего в начале мая в предрассветные часы и вдали от городских огней. Сложность наблюдений Акварид заключается в том, что радиант потока восходит под утро и лучше всего виден из южного полушария. В средних широтах радиант Майских Акварид виден невысоко над юго-восточным горизонтом всего лишь пару часов до рассвета. Он кульминирует около 8 часов утра местного времени. Это быстрые белые метеоры со следами. Скорость метеоров достаточно высока и составляет почти 67 км/сек.