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Майское небо порадует землян богатым звездным дождем

До 50 метеоров в час обещают астрономы любителям ночного неба во время максимума звездопада Майские Аквариды в ночь с 5 на 6 мая, сообщает Zakon.kz.

Источник: pixabay

Как отметили в «Московском планетарии», метеорный поток Майские Аквариды, рожденный кометой Галлея, можно будет наблюдать весь май. Условия наблюдения благоприятные. Луна близка к новолунию и не помешает наблюдению метеоров.

Майские Аквариды — это второй весенний звездопад, красивый и богатый метеорный поток. Его источником является пылевой след, оставшийся от знаменитой кометы Галлея. Ежегодно в апреле-мае и октябре (Ориониды) Земля проходит сквозь него. Комету Галлея наблюдали в 1986 году, в следующий раз она появится на небе Земли через 75 лет — в 2061 году.

Метеоры Майских Акварид быстрые и яркие, оставляющие длинные следы, как у октябрьских Орионид.

Наблюдать метеоры лучше всего в начале мая в предрассветные часы и вдали от городских огней. Сложность наблюдений Акварид заключается в том, что радиант потока восходит под утро и лучше всего виден из южного полушария. В средних широтах радиант Майских Акварид виден невысоко над юго-восточным горизонтом всего лишь пару часов до рассвета. Он кульминирует около 8 часов утра местного времени. Это быстрые белые метеоры со следами. Скорость метеоров достаточно высока и составляет почти 67 км/сек.

космос