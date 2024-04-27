Поздравление Игоря Кобзева с Днем весны и труда

Первомай в Приангарье имеет давнюю и богатую историю. Это абсолютно наш праздник — первые маевки в Иркутске состоялись еще в начале прошлого века. Сибиряки через годы пронесли сохраненные традиции, как прежде, отдают почести трудовым династиям и помогают расти молодым труженикам. В основе майских праздников заложена забота о людях труда, уважение к профессиональным достижениям специалистов и коллективов.