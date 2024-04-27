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Поздравление Игоря Кобзева с Днем весны и труда

Уважаемые жители Иркутской области! Поздравляю вас с государственным праздником — Днем весны и труда!

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

Первомай в Приангарье имеет давнюю и богатую историю. Это абсолютно наш праздник — первые маевки в Иркутске состоялись еще в начале прошлого века. Сибиряки через годы пронесли сохраненные традиции, как прежде, отдают почести трудовым династиям и помогают расти молодым труженикам. В основе майских праздников заложена забота о людях труда, уважение к профессиональным достижениям специалистов и коллективов.

Рад выразить свою признательность в адрес всех, кто вносит личный вклад в развитие государства и общества, в укрепление экономики, промышленности, социальной сферы Иркутской области. Поздравляю с праздником всех, чьими усилиями и упорным трудом создан мощный социально-экономический потенциал Приангарья.

Желаю всем жителям региона весеннего настроения, успехов в делах и начинаниях во благо динамичного развития страны!

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.