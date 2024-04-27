Поздравление Игоря Кобзева с Днем весны и труда

Первомай в Приангарье имеет давнюю и богатую историю. Это абсолютно наш праздник — первые маевки в Иркутске состоялись еще в начале прошлого века. Сибиряки через годы пронесли сохраненные традиции, как прежде, отдают почести трудовым династиям и помогают расти молодым труженикам. В основе майских праздников заложена забота о людях труда, уважение к профессиональным достижениям специалистов и коллективов.
Рад выразить свою признательность в адрес всех, кто вносит личный вклад в развитие государства и общества, в укрепление экономики, промышленности, социальной сферы Иркутской области. Поздравляю с праздником всех, чьими усилиями и упорным трудом создан мощный социально-экономический потенциал Приангарья.
Желаю всем жителям региона весеннего настроения, успехов в делах и начинаниях во благо динамичного развития страны!
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.