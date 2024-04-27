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«На груди рисунок в виде ангела»: новосибирцы спасли четырех щенков из заброшенного дома

В Новосибирске пристраивают щенка с рисунком ангела на груди.

Источник: Предоставлено волонтерами

Новосибирцы пристраивают четырех щенков, найденных в заброшенном доме на Бугринской роще. Местная жительница прикормила их и написала зоозащитникам.

— Дом уже пару лет заброшен, там перезимовала собака и родила четырех щенков. Им еще по два месяца, пока не дикие, есть разные — девочки и мальчики. У щенков на груди белый крест, а один — с рисунком в виде ангела на груди. Одного щенка уже пристроили, остались трое, — рассказала КП-Новосибирск волонтер Светлана.

Зоозащитники пообещали стерилизовать маму щенков после устройства малышей и найти ей новый дом.