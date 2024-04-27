«На груди рисунок в виде ангела»: новосибирцы спасли четырех щенков из заброшенного дома

— Дом уже пару лет заброшен, там перезимовала собака и родила четырех щенков. Им еще по два месяца, пока не дикие, есть разные — девочки и мальчики. У щенков на груди белый крест, а один — с рисунком в виде ангела на груди. Одного щенка уже пристроили, остались трое, — рассказала КП-Новосибирск волонтер Светлана.