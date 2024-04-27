Жители Новосибирска узнали о запретах на Лазареву субботу, 27 апреля

Лазарь — брат Марфы и Марии, друг Иисуса. За несколько дней до Пасхи он заболел, а вскоре и скончался. Иисус, видя страдания Марфы и Марии, прослезился и воскресил Лазаря на четвёртый день после смерти. Воскрешение Лазаря считается одним из совершенных Иисусом Христом чудес, а также победой жизни над смертью.