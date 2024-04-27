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Жители Новосибирска узнали о запретах на Лазареву субботу, 27 апреля

Для православных верующих Лазарева суббота — большой праздник.

Источник: Сиб.фм

Для православных верующих Лазарева суббота — большой праздник. В этот день завершается Великий пост, вспоминается, как Иисус Христос совершил чудо и воскресил Своего друга Лазаря, а на следующий день наступает Вербное воскресенье. На Лазареву субботу приходится множество примет и традиций.

Лазарь — брат Марфы и Марии, друг Иисуса. За несколько дней до Пасхи он заболел, а вскоре и скончался. Иисус, видя страдания Марфы и Марии, прослезился и воскресил Лазаря на четвёртый день после смерти. Воскрешение Лазаря считается одним из совершенных Иисусом Христом чудес, а также победой жизни над смертью.

Что совершенно точно нельзя делать на Лазареву субботу, 27 апреля.

Запрещён тяжелый физический труд. Не стоит убираться дома, стирать, гладить, работать в саду, охотиться или рыбачить.

Ругаться, обманывать и сплетничать в этот день — грешно, ибо всё вернётся к человеку. Данным в Лазареву субботу обещаниям не суждено сбыться.

Не самый удачный день для веселья, развлечений и исполнения супружеского долга. В семью и жизнь это принесёт разлад.

Строго-настрого запрещено употреблять в пищу мясо, рыбу, молочку, крепкий алкоголь и яйца.

Что разрешено делать на Лазареву субботу, 27 апреля.

Для постящихся имеются послабления: можно покушать рыбной икры и выпить бокал вина или кагора.

Помощь оказанная другим — вернётся втройне.

Приметы на Лазареву субботу, 27 апреля.

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