Жители Новосибирска узнали о запретах на Лазареву субботу, 27 апреля

Для православных верующих Лазарева суббота — большой праздник. В этот день завершается Великий пост, вспоминается, как Иисус Христос совершил чудо и воскресил Своего друга Лазаря, а на следующий день наступает Вербное воскресенье. На Лазареву субботу приходится множество примет и традиций.
Лазарь — брат Марфы и Марии, друг Иисуса. За несколько дней до Пасхи он заболел, а вскоре и скончался. Иисус, видя страдания Марфы и Марии, прослезился и воскресил Лазаря на четвёртый день после смерти. Воскрешение Лазаря считается одним из совершенных Иисусом Христом чудес, а также победой жизни над смертью.
Что совершенно точно нельзя делать на Лазареву субботу, 27 апреля.
Запрещён тяжелый физический труд. Не стоит убираться дома, стирать, гладить, работать в саду, охотиться или рыбачить.
Ругаться, обманывать и сплетничать в этот день — грешно, ибо всё вернётся к человеку. Данным в Лазареву субботу обещаниям не суждено сбыться.
Не самый удачный день для веселья, развлечений и исполнения супружеского долга. В семью и жизнь это принесёт разлад.
Строго-настрого запрещено употреблять в пищу мясо, рыбу, молочку, крепкий алкоголь и яйца.
Что разрешено делать на Лазареву субботу, 27 апреля.
Для постящихся имеются послабления: можно покушать рыбной икры и выпить бокал вина или кагора.
Помощь оказанная другим — вернётся втройне.
Приметы на Лазареву субботу, 27 апреля.
Ветер обещает тёплое лето, а солнце — урожай фруктов.
Много летающих пчёл говорят о тёплой весне.
Если ящерицы и змеи выходят из нор, значит, холода ушли.
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