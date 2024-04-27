Самыми пьющими детьми в мире оказались англичане

В исследовании ВОЗ также рассматривалась проблема курения электронных сигарет среди подростков. Выяснилось, что дети из Великобритании курят их чаще, чем сверстники в большинстве других стран, включая Францию, Германию, Испанию и Канаду. Как показали результаты исследования, употребление алкоголя и курение было замечено преимущественно среди девочек.