Во Владивостоке на одной из улиц ограничат остановку и стоянку машин

Во Владивостоке ограничат остановку и стоянку машин на улице Всеволода Сибирцева на участке от дома № 65 до № 59, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
В управлении дорог администрации города отмечают, что вместе с установкой знаков «Остановка запрещена» будут размещены таблички с информацией о работе эвакуатора. Планируется, что новые знаки будут установлены в ближайшее время.
Водителей просят быть внимательными и строго соблюдать требования дорожных знаков и правил организации дорожного движения.
Напомним, во Владивостоке в районе улицы Калинина, 17 В изменят организацию дорожного движения. Здесь установят знаки, запрещающие стоянку транспорта на данном участке.