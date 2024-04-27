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Во Владивостоке на одной из улиц ограничат остановку и стоянку машин

Знаки установят в ближайшее время.

Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке ограничат остановку и стоянку машин на улице Всеволода Сибирцева на участке от дома № 65 до № 59, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.

В управлении дорог администрации города отмечают, что вместе с установкой знаков «Остановка запрещена» будут размещены таблички с информацией о работе эвакуатора. Планируется, что новые знаки будут установлены в ближайшее время.

Водителей просят быть внимательными и строго соблюдать требования дорожных знаков и правил организации дорожного движения.

Напомним, во Владивостоке в районе улицы Калинина, 17 В изменят организацию дорожного движения. Здесь установят знаки, запрещающие стоянку транспорта на данном участке.