Пасмурную субботу в Приморье сменит дождливое воскресенье 28 апреля

Фронтальные разделы обусловят погоду в Приморье в субботу, 27 апреля, сообщает ИА PrimaMedia. В крае, по данным портала «Примпогода», ожидаются небольшие и умеренные дожди, в отдельных районах — ливни и даже грозы. Как уточнили синоптики, ночью минимальные температуры понизились на пару градусов, но только на крайнем севере региона. На остальной территории все осталось на прежнем уровне.
Днем в субботу в край вторгнется холодная воздушная масса, дневные температуры в среднем станут ниже на 20−6 градусов.
В воскресенье, 28 апреля, неустойчивый характер погоды сохранится. Местами будут идти небольшие и умеренные дожди. В ночные часы минимальная температура воздуха составит +3…+8°С, в северных районах до −2 °С. День будет умеренно теплым, +13…+19°С.
Во Владивостоке в субботу переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный умеренный, во второй половине дня до сильного. Температура воздуха сохранится на уровне вчерашнего дня. В воскресенье ожидается неустойчивый характер погоды. В ночные и утренние часы временами будет идти небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ночью температура воздуха +6…+9 °С, в дневные часы +15…+18 °С.