Паводок и пожароопасный сезон под контролем в Хабаровском крае

«Пока на Дальнем Востоке ситуация критической не является. Но это не значит, что у нас есть возможность расслабиться и не проводить необходимые работы по подготовке. Поэтому посмотрим готовность противопаводковых сооружений и всего, что связано с профилактикой лесных пожаров, с обеспечением оперативности их тушения. Эту работу проведем вместе с Минприроды и МЧС», — сказал Юрий Трутнев.