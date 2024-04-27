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Паводок и пожароопасный сезон под контролем в Хабаровском крае

Накануне губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев стал участником заседания совета Дальневосточного федерального округа, прошедшего под руководством зампредседателя Правительства РФ и полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

Источник: МК.RU Хабаровск

Накануне губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев стал участником заседания совета Дальневосточного федерального округа, прошедшего под руководством зампредседателя правительства РФ и полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

Главной темой встречи стало прохождение паводковых ситуаций и подготовка к пожароопасному периоду. Михаил Дегтярев не понаслышке знает, какой бедой для обычных людей оборачивается нерасторопность властей в борьбе с паводками. Именно поэтому все силы краевого правительства и структур ГО и ЧС брошены на их предотвращение. Для людей такая стратегия краевых властей — это прежде всего, безопасность и гарантии сохранности личного имущества.

«Пока на Дальнем Востоке ситуация критической не является. Но это не значит, что у нас есть возможность расслабиться и не проводить необходимые работы по подготовке. Поэтому посмотрим готовность противопаводковых сооружений и всего, что связано с профилактикой лесных пожаров, с обеспечением оперативности их тушения. Эту работу проведем вместе с Минприроды и МЧС», — сказал Юрий Трутнев.

В своем телеграм-канале губернатор Хабаровского края заявил, что в настоящее время паводковая ситуация в регионе находится под контролем. Повреждения, который принес ледоход, например мост в поселке Тырма Верхнебуреинского района, будут устранены. Что касается пожароопасного периода, то в крае сохраняются все меры предосторожности. Например, запрещено разводить костры, за это можно получить штраф. Также все силы реагирования регулярно проходят дополнительное обучение.