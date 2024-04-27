Губернатор Хабаровского края поздравил причастных с Днём парламентаризма

Кроме того, отметил он, в этом году отмечает свой юбилей Законодательная дума Хабаровского края. Среди важнейших направлений совместной работы органа с правительством края — поддержка участников СВО и их родственников, забота о многодетных семьях, благополучие жителей. Только за последний созыв краевая дума приняла более 470 законов в социальной, экономической и административно-территориальной сферах.