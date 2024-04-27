Губернатор Хабаровского края поздравил причастных с Днём парламентаризма

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев поздравил всех причастных с Днём российского парламентаризма. Обращение появилось в Telegram-канале «Дегтярёв-на-Амуре | Z».
Как напомнил глава региона, день российского парламентаризма связан с началом работы первой Государственной Думы, но исторически на Руси существовали формы правления, которые сегодня именуются «демократическими» — народными. Традиции предшественников продолжают современные депутаты и сенаторы. Парламентский статус, процитировал Дегтярёв президента России Владимира Путина, необходимо постоянно подтверждать упорным и честным трудом.
«Хабаровский край продуктивно взаимодействует с российским парламентом. В Совете Федерации регулярно проходят дни нашего региона, мы чувствуем постоянное внимание сенаторов и председателя Верхней Палаты Валентины Матвиенко», — сказал губернатор.
Кроме того, отметил он, в этом году отмечает свой юбилей Законодательная дума Хабаровского края. Среди важнейших направлений совместной работы органа с правительством края — поддержка участников СВО и их родственников, забота о многодетных семьях, благополучие жителей. Только за последний созыв краевая дума приняла более 470 законов в социальной, экономической и административно-территориальной сферах.
«Благодаря профессионализму и опыту наших депутатов в регионе обеспечены все условия для стабильности и развития гражданского общества», — добавил Дегтярёв.