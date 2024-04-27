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ХК «Сибирь» в Новосибирске продлил контракты с Белоусовым и Гоголевым

Форвардам Георгию Белоусову и Павлу Гоголеву продлили контракты на год.

Источник: Соцсети

Форвардам Георгию Белоусову и Павлу Гоголеву продлили контракты на год. Об этом рассказали в ХК «Сибирь».

33-летний Георгий Белоусов стал частью сборной в прошлом сезоне. На его счету — 51 матч, 8шайб и 13 голевых передач.

Для 24-летнего Павла Гоголева прошлый сезон стал первым в КХЛ. На его счету 51 матч и 10 очков.

Нападающие подписали с хоккейным клубом «Сибирь» контракт сроком на один год.

Ранее «МК в Новосибирске» сообщил о том, что губернатора Новосибирской области не устраивают результаты ХК «Сибирь».

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