Приморские жители написали «Диктант Победы»

Патриотическая акция, которую «Единая Россия» ежегодно проводит в рамках проекта «Историческая память» совместно с Российским историческим обществом при содействии Минпросвещения, прошла 26 апреля.
Свои знания по истории Великой Отечественной войны проверяли преподаватели и учащиеся, работники здравоохранения и культуры, спортсмены и общественники, сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие. Вузы, школы, дома культуры, музеи и библиотеки, Международный аэропорт Владивосток — почти 400 учреждений присоединились к историческому тесту.
В Приморской государственной картинной галерее акция состоялась при участии активистов «Молодой гвардии Единой России», спортсменов школы олимпийского резерва и серебряных волонтеров и прошла на площадке выставки «Рядом с тобой» (12+). Ее местная художница Виктория Косенко посвятила любимому Владивостоку и его жителям. Здесь и панорамные виды города, и воспоминания детства с философским подтекстом. Особое место занимает картина «Бессмертный полк», созданная на основе семейной истории автора.
«Я лично участвовала в акции в прошлом году. Показалось настолько интересным, что захотелось перечитать учебники истории. Считаю, что этот диктант полезен и детям, и взрослым, потому что помогает хранить свою историю. Причем на основании верных источников, а верные источники хранят наши картины и музеи. И все попытки переписать историю, сфальсифицировать события — они не могут увенчаться успехом»", — выразила мнение заведующая научно-просветительским отделом картинной галереи Юлия Блаженкова.
«О “Диктанте Победы” (12+) мне рассказывали в волонтёрском сообществе и в своей университетской группе. Я не только с удовольствием поработал на мероприятии волонтёром, но и сам прошёл исторический тест! Чтобы справиться со многими заданиями, достаточно и курса школьной программы, но в некоторых случаях требуются дополнительные знания — например, нужно ответить на вопросы о творчестве писателей, художников военного времени. Я пишу “Диктант Победы” уже третий год. Считаю, что это прекрасная образовательная активность, и ее роль в патриотическом воспитании серьёзна», — рассказал волонтёр мероприятия, студент-первокурсник МГУ им. Г. И. Невельского Артём Калиниченко.
Напомним, вопросы теста для российских и иностранных участников составляли ведущие ученые-историки Российского исторического и Российского военно-исторического обществ. Они же вместе с экспертами разрабатывали подготовительные тесты.