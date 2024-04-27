Приморские жители написали «Диктант Победы»

«О “Диктанте Победы” (12+) мне рассказывали в волонтёрском сообществе и в своей университетской группе. Я не только с удовольствием поработал на мероприятии волонтёром, но и сам прошёл исторический тест! Чтобы справиться со многими заданиями, достаточно и курса школьной программы, но в некоторых случаях требуются дополнительные знания — например, нужно ответить на вопросы о творчестве писателей, художников военного времени. Я пишу “Диктант Победы” уже третий год. Считаю, что это прекрасная образовательная активность, и ее роль в патриотическом воспитании серьёзна», — рассказал волонтёр мероприятия, студент-первокурсник МГУ им. Г. И. Невельского Артём Калиниченко.