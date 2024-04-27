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Мэр Новосибирска использует пример Москвы для решения проблем с транспортом

В Новосибирске постоянно образуются пробки.

Источник: Соцсети

Новый мэр Новосибирска Максим Кудрявцев хочет перенять опыт Москвы в вопросах организации транспорта. Об этом он сообщил на пресс-конференции в ТАСС.

Транспортная сеть Новосибирской области является крупнейшей за Уралом. В городе работают 163 маршрута, в области — 190. При этом Новосибирск постоянно сталкивается с проблемой пробок.

Кудрявцев, проживший в Москве шесть лет, когда был депутатом Госдумы, что транспортная сеть Москвы — то, с чего стоит брать пример. В пути у пассажира есть четкое представление, сколько времени он потратит на дорогу.

Он отметил, что в столице РФ отлично организована работа пригородных электричек там, где строительство станций метро неоправданно экономически. РЖД интегрировала пригородные электрички в сеть метрополитена.

Напомним, новый мэр Кудрявцев поздоровался с новосибирцами в своем Telegram-канале.