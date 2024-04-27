На длинных выходных красноярцев ждет переменчивая погода

В Красноярске с 27 по 29 апреля ожидается потепление, а затем небольшое похолодание.
В рабочую субботу синоптики обещают +11, +13 °C, преимущественно ясное небо, без осадков и ветер северо-западный 7−12 м/с.
В ночь на воскресенье температура воздуха опустится до +1 °C, а днем поднимется до +13 °C. Ожидается переменная облачность.
Атмосферное давление в эти два дня будет очень высоким — 750−754 мм рт.
В понедельник оно станет низким — 734−737 мм рт. Воздух прогреется от +6 °C ночью до +12 °C днем. Но будет пасмурно, дождливо и с порывистым юго-западным ветром до 19 м/с.
Ночью 1 мая ожидаются заморозки до −3 °C, днем в последний выходной — около +6 °C. В целом среда выдастся малооблачной, сухой и с умеренным ветром.
В рабочий четверг, 2 мая, предварительно прогнозируется до +8 °C, а с 3 мая температура воздуха снова начнет повышаться.
Геомагнитная обстановка в 4-дневные выходные будет спокойной.