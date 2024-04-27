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После проверки прокуратуры в Новосибирске ликвидировали свалку с мусором

Свалку ликвидировали после проверки прокуратуры НСО.

Источник: Прокуратура Новосибирской области

По данным пресс-службы прокуратуры Новосибирской области, в Калининском районе Новосибирска после проверки ликвидировали свалку бытового и строительного мусора.

Уточняется, что в Telegram-канале «ACT-54 Black» сообщили, что владелец торгового павильон на улице Рассветной в микрорайоне «Снегири» убрал свой объект, вывез металл, а мусор оставить.

Тогда сотрудники Калининской прокуратуры после проверки внесли директору МКУ «Калининское» представление об устранении нарушений законодательства об охране окружающей среды с требованием незамедлительно принять меры к ликвидации несанкционированной свалки.

В результате свалку ликвидировали, а директору грозит штраф.

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