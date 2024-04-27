В Новосибирске учёные открыли ранее неизвестное семейство белков

Специалисты Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН в Новосибирске разрабатывали методы лечения язвенного колита и сделали совершенно новое открытие в области микробиологии. Об этом написали в издании «Наука в Сибири».
Учёные проводили исследования о возможности применения бактериофагов и метаболитов бактерий для восстановления микрофлоры кишечника у человека. Особенно интересовали бактериофаги с DGR-системой, которые способны изменять гены для адаптации в организме.
Изучив гены-мишени бактериофагов и кодируемые ими белки, специалисты заметили странную форму белков и содержание лектинового домена (он связывается с определёнными рецепторами). Новое семейство белков назвали «тентаклины», потому что они похожи на щупальца осьминога.
Новосибирские учёные считают, что детальное изучение «тентаклинов» позволит сделать прорыв в лечении заболеваний ЖКТ.
Ранее «МК в Новосибирске» рассказывал о том, что в Новосибирске утверждена концепция кампуса НГУ.