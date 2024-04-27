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В Новосибирске учёные открыли ранее неизвестное семейство белков

Специалисты Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН в Новосибирске разрабатывали методы лечения язвенного колита и сделали совершенно новое открытие в области микробиологии.

Источник: NCI

Специалисты Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН в Новосибирске разрабатывали методы лечения язвенного колита и сделали совершенно новое открытие в области микробиологии. Об этом написали в издании «Наука в Сибири».

Учёные проводили исследования о возможности применения бактериофагов и метаболитов бактерий для восстановления микрофлоры кишечника у человека. Особенно интересовали бактериофаги с DGR-системой, которые способны изменять гены для адаптации в организме.

Изучив гены-мишени бактериофагов и кодируемые ими белки, специалисты заметили странную форму белков и содержание лектинового домена (он связывается с определёнными рецепторами). Новое семейство белков назвали «тентаклины», потому что они похожи на щупальца осьминога.

Новосибирские учёные считают, что детальное изучение «тентаклинов» позволит сделать прорыв в лечении заболеваний ЖКТ.

Ранее «МК в Новосибирске» рассказывал о том, что в Новосибирске утверждена концепция кампуса НГУ.

наука