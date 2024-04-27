Денис Мацуев выступит на фестивале «Владивостокские сезоны» в рамках ВЭФ-2024

Концерты Российского национального молодежного симфонического оркестра и пианиста, народного артиста России Дениса Мацуева пройдут на фестивале культуры «Владивостокские сезоны» в рамках ВЭФ-2024 (16+). Организатором мероприятия выступает Росконгресс, сообщает ИА PrimaMedia.
Руководитель дирекции творческих проектов Фонда Росконгресс Екатерина Иванова отметила, что Фестиваль «Владивостокские сезоны» зарекомендовал себя в качестве одной из главных культурных площадок не только Владивостока, но и всего Дальнего Востока.
«Уверена, эти концерты станут ярким украшением культурной программы Восточного экономического форума и дадут возможность жителям и гостям Владивостока насладиться музыкой мирового уровня», — сказала она.
Концерты Дениса Мацуева и оркестра состоятся 5 и 6 сентября на Приморской сцене Мариинского театра и площади Борцов Революции во Владивостоке. Также в программу фестиваля включены джазовые вечера, которые пройдут ежедневно с 3 по 6 сентября в Нагорном парке краевой столицы.
II Форум «День сокола» станет частью программы ВЭФ-2024 во Владивостоке.
В этом году в рамках деловой программы будут затронуты современные научные технологии по изучению и мониторингу хищных птиц.
Напомним, ВЭФ-2024 соберется во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Местом проведения, как и прежде, станет кампус Дальневосточного федерального университета. в день старта форума пройдет II Международный форум «День сокола» (16+).