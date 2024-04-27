Денис Мацуев выступит на фестивале «Владивостокские сезоны» в рамках ВЭФ-2024

Концерты Дениса Мацуева и оркестра состоятся 5 и 6 сентября на Приморской сцене Мариинского театра и площади Борцов Революции во Владивостоке. Также в программу фестиваля включены джазовые вечера, которые пройдут ежедневно с 3 по 6 сентября в Нагорном парке краевой столицы.