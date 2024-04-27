На 103 году жизни в Уссурийске умер единственный участник Сталинградской битвы

Единственный в Уссурийске участник Сталинградской битвы Федор Усанов скончался в апреле. 12 апреля мужчина отметил свой 103 день рождения, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу администрации Уссурийска.
На фронт Федор Федорович попал сразу после того, как окончил военное училище. В период Сталинградского сражения 21-летний младший лейтенант занимался подготовкой вооружения и боеприпасов, а свою первую Красную звезду он получил за бои на Волге.
Он также участвовал в боях на Курской дуге и сражался за освобождение Белоруссии. Для Федора Усанова война завершилась под Ригой, где он получил направление на Дальний Восток.
Кроме трех орденов Красной звезды среди его наград есть медали «За оборону Сталинграда» и «За победу над Германией», а также два ордена Отечественной войны 2 степени.
«Жизненный подвиг героя будет еще долгие годы служить для нас всех примером того, как надо любить свою Родину, а воспоминания о нем помогут нам сохранить память о Великой Победе», — поделились в мэрии.