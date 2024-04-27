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Нижегородских перевозчиков будут штрафовать за билеты из бумажных рулонов

В Нижнем Новгороде состоялось очередное заседание штаба по организации работы общественного транспорта нижегородской агломерации.

В ходе заседания представитель Управления Федеральной налоговой службы по Нижегородской области Дмитрий Дворянинов указал, что осуществляющие пассажирские перевозки индивидуальные предприниматели и юридические лица могут подвергнуться серьезным штрафам, если продолжат выдавать после оплаты проезда билеты неустановленного образца. Такие нарушения зафиксированы проверяющими у большинства частных перевозчиков.

Как отметили на заседании, все автобусы «частников» оснащены валидаторами, выдающими кассовые чеки. Только они должны использоваться в качестве билетов в общественном транспорте. Выдача билетов из нигде не зарегистрированных бумажных катушек является нарушением законодательства о применении контрольно-кассовых машин. За это нарушение предусмотрен штраф для должностных лиц в сумме не менее 10 тысяч рублей, а для юридических лиц — не менее 30 тысяч рублей. Произвести ожидаемый эффект такие штрафы могут, если будут выписываться достаточно часто. В связи с этим нижегородцам предлагают сообщать обо всех подобных случаях в Центр развития транспортных систем по телефону 8 (831) 422−28−25.

штрафы