Нижегородских перевозчиков будут штрафовать за билеты из бумажных рулонов

Как отметили на заседании, все автобусы «частников» оснащены валидаторами, выдающими кассовые чеки. Только они должны использоваться в качестве билетов в общественном транспорте. Выдача билетов из нигде не зарегистрированных бумажных катушек является нарушением законодательства о применении контрольно-кассовых машин. За это нарушение предусмотрен штраф для должностных лиц в сумме не менее 10 тысяч рублей, а для юридических лиц — не менее 30 тысяч рублей. Произвести ожидаемый эффект такие штрафы могут, если будут выписываться достаточно часто. В связи с этим нижегородцам предлагают сообщать обо всех подобных случаях в Центр развития транспортных систем по телефону 8 (831) 422−28−25 .