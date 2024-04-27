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В Екатеринбурге 10 мая закроют улицу Историческую

В Екатеринбурге с 10 по 31 мая специалисты ООО «ГУДСР» закроют движение по улице Исторической, от дома № 13 «а» до улицы Узорной.

Источник: МК.RU Екатеринбург

На указанном участке пройдет ремонт дорожного полотна.

Маршруты движения общественного транспорта меняться не будут. Автомобили смогут объехать перекрытый участок по улицам Узорной, Европейской, Мостовой, Предельной, Городской и Исторической.

Руководство компании просит жителей и гостей города с пониманием отнестись к временным сложностям и заранее планировать маршруты поездок.

Об этом сообщил городской портал екатеринбург.рф, напомнив, что для удобства автомобилистов и всех жителей Екатеринбурга данные о действующих на территории города дорожных перекрытиях опубликованы на информационной карте Официального портала Екатеринбурга.

Как сообщалось ранее, 26 апреля в Екатеринбурге было открыто дорожное движение на пандусе развязки «Объездная дорога — улица Белинского».

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в телеграм-канале заявил, что это «приятная новость для жителей Ботанического и всех автолюбителей».