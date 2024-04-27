В Екатеринбурге 10 мая закроют улицу Историческую

На указанном участке пройдет ремонт дорожного полотна.
Маршруты движения общественного транспорта меняться не будут. Автомобили смогут объехать перекрытый участок по улицам Узорной, Европейской, Мостовой, Предельной, Городской и Исторической.
Руководство компании просит жителей и гостей города с пониманием отнестись к временным сложностям и заранее планировать маршруты поездок.
Об этом сообщил городской портал екатеринбург.рф, напомнив, что для удобства автомобилистов и всех жителей Екатеринбурга данные о действующих на территории города дорожных перекрытиях опубликованы на информационной карте Официального портала Екатеринбурга.
Как сообщалось ранее, 26 апреля в Екатеринбурге было открыто дорожное движение на пандусе развязки «Объездная дорога — улица Белинского».
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в телеграм-канале заявил, что это «приятная новость для жителей Ботанического и всех автолюбителей».