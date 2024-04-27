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В Омске вслед за городскими маршрутами выросла стоимость проезда и на пригородных

В последних числах апреля 2024 года продолжились изменения стоимости проезда на ряде муниципальных автобусных маршрутов.

Источник: Мэрия Хабаровска

Вслед за охватывающими территорию Омска, корректировки внесены и на ряде пригородных маршрутов.

Так, новая стоимость поездки по 922 маршруту («Поселок Горячий Ключ (“СНТ “Здоровье”) — Омск”), согласно опубликованному на портале “Электронной транспортной карты “Омка” реестру тарифов, составляет 55 рублей. Однако такая цена предполагается только при оплате наличными, тогда как для использующих банковскую карту она установлена на уровне в 35 рублей.

Также существенный разрыв между двумя способам оплаты проезда можно заметить на маршруте № 120 («ТЦ “Континент” — Поселок Новоомский»). При безналичном расчете с пассажира спишется 35 рублей, тогда как наличными с него потребуют уже 50 рублей.

Наконец, на маршруте № 163 («ЖД вокзал — Деревня Гауф») теперь действует следующая тарифная сетка: 35 рублей при расчете наличными или банковской картой, 25 рублей для льготников — школьников, студентов и пенсионеров.

Напомним, ранее стало известно о росте проезда на 212 маршруте («СТЦ Мега» — ООО «Лента») до 40 рублей. Также на текущей неделе до 30−35 рублей стоимость своих услуг подняли перевозчики, обслуживающие еще 39 городских маршрутов.

Стоит отметить, что речь идет о тех маршрутах, которые обслуживаются частными перевозчиками по нерегулируемому тарифу, что дает им право регулировать ценовую политику самостоятельно. При этом цены на поездки в муниципальном общественном транспорте сохранены на прежнем уровне.