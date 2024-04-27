В Омске вслед за городскими маршрутами выросла стоимость проезда и на пригородных

Так, новая стоимость поездки по 922 маршруту («Поселок Горячий Ключ (“СНТ “Здоровье”) — Омск”), согласно опубликованному на портале “Электронной транспортной карты “Омка” реестру тарифов, составляет 55 рублей. Однако такая цена предполагается только при оплате наличными, тогда как для использующих банковскую карту она установлена на уровне в 35 рублей.