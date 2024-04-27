Платные парковки в Омске могут появиться на улицах Фрунзе и Булатова

В Омске определились с местами, подходящими для размещения платных парковок. По предложению рабочей группы, созданной в мэрии Омска, парковки могут появиться на улицах Фрунзе и Булатова, сообщает «СуперОмск».
Окончательное решение по их размещению примут депутаты Омского горсовета. Вопрос планируется к обсуждению в июне. Его рассмотрят на заседании комитета по вопросам транспортной инфраструктуры.
Отметим, что в Омске сейчас действует только одна платная парковка. Её оборудовали в Газетном переулке. Стоимость парковки там составляет от 50 до 100 рублей в час. Однако большой популярностью она не пользуется. Омичи предпочитают оставлять машины рядом, но бесплатно.
На улице Фрунзе, где планируют разместить ещё одну платную парковку, омичи занимают своими машинами автобусные карманы.