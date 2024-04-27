Платные парковки в Омске могут появиться на улицах Фрунзе и Булатова

Отметим, что в Омске сейчас действует только одна платная парковка. Её оборудовали в Газетном переулке. Стоимость парковки там составляет от 50 до 100 рублей в час. Однако большой популярностью она не пользуется. Омичи предпочитают оставлять машины рядом, но бесплатно.