Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Диетолог назвала пять лучших вариантов завтрака

Российский врач-диетолог Василиса Пономарева перечислила самые полезные и вкусные завтраки, сообщает Zakon.kz.

Источник: pixabay

Как отметила Medikforum.ru доктор Пономарева, завтрак — самый важный прием пищи за день, поэтому стоит к нему подойти серьезно.

Итак, пять лучших вариантов завтрака:

Овсянка с ягодами и орехами

«Овсянка содержит много клетчатки и имеет низкий гликемический индекс, что помогает контролировать уровень сахара в крови», — отметила Пономарева.

Добавление свежих ягод и орехов придает этому завтраку больше витаминов, минералов и здоровых жиров.

Яичница с овощами

Яичница является отличным источником белка, который помогает ощущению насыщения и поддерживает стабильный уровень сахара в крови. Добавление овощей, таких как шпинат, помидоры и перец, увеличивает содержание клетчатки и витаминов.

Творожная запеканка с ягодами

«Творог богат белком, кальцием и другими питательными веществами. Запекание его с ягодами добавляет вкуса и антиоксидантов, которые полезны для сердечно-сосудистого здоровья».

Цельнозерновые тосты с авокадо

Цельнозерновые тосты содержат много клетчатки и имеют низкий гликемический индекс. Авокадо богато здоровыми жирами, которые помогают снизить уровень холестерина и поддерживать здоровье сердца.

Гречневая каша с йогуртом и орехами

«Гречка богата питательными веществами и имеет низкий гликемический индекс. Добавление йогурта и орехов увеличивает содержание белка и здоровых жиров, делая этот завтрак идеальным выбором для контроля уровня сахара и давления».

здоровье