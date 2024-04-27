Куда деть старые вербы и старую святую воду?

Православные кузбассовцы отметят Вход Господень в Иерусалим 28 апреля. В народе этот праздник называют Вербное воскресенье. Согласно библейскому преданию, в этот день Иисус Христос вместе с учениками въехал в Иерусалим, толпа ликовала и с восторгом приветствовала его пальмовыми ветвями. В России их заменила верба, веточки которой принято освящать в храмах, а потом хранить дома до следующего праздника.