Куда деть старые вербы и старую святую воду?

28 апреля православные празднуют вербное воскресенье.
Что если с прошлого года стоят освящённые веточки вербы? Куда их деть? И что делать с прошлогодней святой водой?
Диакон Кемеровской епархии Вячеслав Ланский говорит, что прошлогоднюю вербу можно сжечь или принести в храм, где её по всем канонам уничтожат церковнослужители. А вот святой воде обрадуются домашние растения.
Православные кузбассовцы отметят Вход Господень в Иерусалим 28 апреля. В народе этот праздник называют Вербное воскресенье. Согласно библейскому преданию, в этот день Иисус Христос вместе с учениками въехал в Иерусалим, толпа ликовала и с восторгом приветствовала его пальмовыми ветвями. В России их заменила верба, веточки которой принято освящать в храмах, а потом хранить дома до следующего праздника.