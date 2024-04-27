В Челябинске 27 апреля начинается отключение отопления

А вот тем, у кого нет таких приборов, счета за отопление будут выставлены в мае — за апрель, а в начале июня — за май. «Для данной категории оплата за отопление начисляется согласно нормативу (в мае норматив ниже) в течение восьми месяцев отопительного периода — с октября по май включительно», — напоминают в компании.