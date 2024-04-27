В Челябинске 27 апреля начинается отключение отопления

Напомним, соответствующее решение городские власти приняли 26 апреля. В администрации со ссылкой на синоптиков заявили, что «серьезных похолоданий этой весной уже не будет».
«В течение нескольких дней в некоторых домах батареи будут работать в формате подтапливания, постепенно остывая», — комментируют в АО «УСТЭК-Челябинск».
Челябинцы, в домах и квартирах которых есть приборы учета тепла, получат последний счет за отопление в начале мая по показаниям за апрель.
А вот тем, у кого нет таких приборов, счета за отопление будут выставлены в мае — за апрель, а в начале июня — за май. «Для данной категории оплата за отопление начисляется согласно нормативу (в мае норматив ниже) в течение восьми месяцев отопительного периода — с октября по май включительно», — напоминают в компании.
Добавим, после завершения всех работ по отключению АО «УСТЭК-Челябинск» приступит к реализации ремонтной кампании. Также начнется поэтапное проведение гидравлических испытаний теплосетей с отключением горячей воды на 14 дней.