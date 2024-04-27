В Распадской угольной компании проходит Неделя безопасности

По традиции в компании отметили наградами лидеров по охране труда и неравнодушных сотрудников, которые выдвигали идеи по повышению безопасности на производстве. Владимир Мельниченко, генеральный директор Распадской угольной компании, вручил им почетные грамоты и корпоративные медали Распадской угольной компании за заслуги в области ОТ. Всего в этом году отметили 76 лучших сотрудников — в компании и на предприятиях.