В Распадской угольной компании проходит Неделя безопасности

На предприятиях Распадской угольной компании (РУК) проходит ежегодная Неделя безопасности. Мероприятие приурочено ко Всемирному дню охраны труда 28 апреля. Его цель — напомнить горнякам о том, почему важно соблюдать правила безопасности на производстве и в повседневной жизни.
В рамках Недели Безопасности на предприятиях Распадской перед началом смен прошли открытые наряды. Горнякам напомнили о поведенческих нормах безопасности, принятых в компании, — это открытость и доверие, планирование работ, ответственность.
В Междуреченске состоялась командная сессия по поведенческим нормам безопасности с участием заместителей директоров, главных инженеров и руководителей служб предприятий Распадской угольной компании.
Открытые уроки по безопасности прошли и в базовых учебных заведениях угольщиков в Новокузнецке, Осинниках и Прокопьевске. Специалисты по ОТ и ПБ на реальных производственных примерах рассказали студентам, как на предприятиях Распадской поддерживается высокий уровень промышленной безопасности.
По традиции в компании отметили наградами лидеров по охране труда и неравнодушных сотрудников, которые выдвигали идеи по повышению безопасности на производстве. Владимир Мельниченко, генеральный директор Распадской угольной компании, вручил им почетные грамоты и корпоративные медали Распадской угольной компании за заслуги в области ОТ. Всего в этом году отметили 76 лучших сотрудников — в компании и на предприятиях.
25 и 26 апреля на проходных предприятий РУК в Новокузнецке и Междуреченске проходит уже ставшая традиционной для угольной компании сладкая акция. Сотрудникам подарят шоколадки с оригинальными обертками в виде комиксов с поведенческими нормами безопасности.
Распадская активно применяет инновации в сфере безопасности. В компании внедрена целая экосистема цифровых решений, которые постоянно дополняются новыми функциями. Это проекты «Цифровой наряд», «Диспетчерская 2.0», «Шахта Go!», «Цифровой подсказчик аэрогазового контроля» и другие.
Нестандартные подходы практикуются и в обучении основам охраны труда: вместо обычных инструктажей горняки смотрят запоминающиеся видеоролики, для отработки практических навыков используют VR-тренажеры. На каждой шахте реализуются масштабные программы по поддержанию порядка в забоях, установке безопасных дверей и шлюзов, светодиодного освещения и металлических трапов в горных выработках. Горняки носят головные светильники с видеорегистраторами, спецодежду и обувь с улучшенными защитными свойствами. Все для одной цели — ноль смертельных случаев и травм на производстве.
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