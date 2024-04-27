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В Распадской угольной компании проходит Неделя безопасности

Мероприятие приурочено ко Всемирному дню охраны труда 28 апреля.

На предприятиях Распадской угольной компании (РУК) проходит ежегодная Неделя безопасности. Мероприятие приурочено ко Всемирному дню охраны труда 28 апреля. Его цель — напомнить горнякам о том, почему важно соблюдать правила безопасности на производстве и в повседневной жизни.

В рамках Недели Безопасности на предприятиях Распадской перед началом смен прошли открытые наряды. Горнякам напомнили о поведенческих нормах безопасности, принятых в компании, — это открытость и доверие, планирование работ, ответственность.

В Междуреченске состоялась командная сессия по поведенческим нормам безопасности с участием заместителей директоров, главных инженеров и руководителей служб предприятий Распадской угольной компании.

Открытые уроки по безопасности прошли и в базовых учебных заведениях угольщиков в Новокузнецке, Осинниках и Прокопьевске. Специалисты по ОТ и ПБ на реальных производственных примерах рассказали студентам, как на предприятиях Распадской поддерживается высокий уровень промышленной безопасности.

По традиции в компании отметили наградами лидеров по охране труда и неравнодушных сотрудников, которые выдвигали идеи по повышению безопасности на производстве. Владимир Мельниченко, генеральный директор Распадской угольной компании, вручил им почетные грамоты и корпоративные медали Распадской угольной компании за заслуги в области ОТ. Всего в этом году отметили 76 лучших сотрудников — в компании и на предприятиях.

25 и 26 апреля на проходных предприятий РУК в Новокузнецке и Междуреченске проходит уже ставшая традиционной для угольной компании сладкая акция. Сотрудникам подарят шоколадки с оригинальными обертками в виде комиксов с поведенческими нормами безопасности.

Распадская активно применяет инновации в сфере безопасности. В компании внедрена целая экосистема цифровых решений, которые постоянно дополняются новыми функциями. Это проекты «Цифровой наряд», «Диспетчерская 2.0», «Шахта Go!», «Цифровой подсказчик аэрогазового контроля» и другие.

Нестандартные подходы практикуются и в обучении основам охраны труда: вместо обычных инструктажей горняки смотрят запоминающиеся видеоролики, для отработки практических навыков используют VR-тренажеры. На каждой шахте реализуются масштабные программы по поддержанию порядка в забоях, установке безопасных дверей и шлюзов, светодиодного освещения и металлических трапов в горных выработках. Горняки носят головные светильники с видеорегистраторами, спецодежду и обувь с улучшенными защитными свойствами. Все для одной цели — ноль смертельных случаев и травм на производстве.

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