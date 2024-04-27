В Омске до утра будет действовать режим «черного неба»

Сегодня ночью в Омске спустя долгое время объявили режим «черного неба». Он будет действовать до 10:00 часов.
По информации синоптиков, на территории Омска с 00:00 до 10:00 27 апреля будут наблюдаться неблагоприятные метеорологические условия (штиль, слабый ветер), способствующие рассеиванию в воздухе вредных примесей.
Накануне вечером омичи в социальных сетях жаловались на запах гари. В выбросах в атмосферу комментаторы обвинили одну из ТЭЦ.
Отметим, режим НМУ или «черного неба» в Омске до этого момента объявляли только один раз за месяц — 6 апреля.