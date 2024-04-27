Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске до утра будет действовать режим «черного неба»

Посторонние запахи в воздухе можно будет почувствовать в разных частях города.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня ночью в Омске спустя долгое время объявили режим «черного неба». Он будет действовать до 10:00 часов.

По информации синоптиков, на территории Омска с 00:00 до 10:00 27 апреля будут наблюдаться неблагоприятные метеорологические условия (штиль, слабый ветер), способствующие рассеиванию в воздухе вредных примесей.

Накануне вечером омичи в социальных сетях жаловались на запах гари. В выбросах в атмосферу комментаторы обвинили одну из ТЭЦ.

Отметим, режим НМУ или «черного неба» в Омске до этого момента объявляли только один раз за месяц — 6 апреля.

экология