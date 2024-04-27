С начала сезона активности клещей в больницы обратилось 510 кузбассовцев

Как сообщает Роспотребнадзор, с начала сезона активности клещей в медицинские организации с жалобами на присасывание клещей обратились 510 кузбассовцев. Из них детей и подростков до 17 лет — 145 человек (в 2023 г. обратилось118 человек, детей — 29). Только за последнюю неделю членистоногие укусили 397 человек.
«При присасывании клеща в организм человека могут попасть патогенные микроорганизмы, вызывающие клещевой вирусный энцефалит, иксодовый клещевой боррелиоз, туляремию, гранулоцитарный анаплазмоз человека, моноцитарный эрлихиоз человека, клещевые риккетсиозы. При присасывании одного клеща могут возникать сочетанные заболевания. Вакцины существуют только от клещевого энцефалита и туляремии», — пишут сотрудники надзорного органа и напоминают, что любое присасывание клеща должно вызывать настороженность.
Кузбассовцы цепляют кровососов не только в тайге, а в городской черте. Уровень заболеваемости населения Кемеровской области клещевым вирусным энцефалитом (3,5 на 100 тыс. населения) в 2,6 раза превышает показатель заболеваемости по стране. Мы подробнее рассматривали проблему клещей о рассказывали о профилактике.