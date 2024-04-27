С начала сезона активности клещей в больницы обратилось 510 кузбассовцев

Как сообщает Роспотребнадзор, с начала сезона активности клещей в медицинские организации с жалобами на присасывание клещей обратились 510 кузбассовцев. Из них детей и подростков до 17 лет — 145 человек (в 2023 г. обратилось118 человек, детей — 29). Только за последнюю неделю членистоногие укусили 397 человек.