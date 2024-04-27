Гидравлические испытания стартуют во Владивостоке: график отключения горячей воды

Первый этап пройдет с 13 по 23 мая. Горячее водоснабжение в этот период отсутствовать в Советском и части Первореченского районах, получающих услуги от котельных «Северная» и «Вторая речка». Также услуга будет ограничена для потребителей ТЭЦ «Восточная».