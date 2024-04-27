Гидравлические испытания стартуют во Владивостоке: график отключения горячей воды

«Энергетики проводят гидравлические испытания два раза в год. Весенне-летние и летне-осенние испытания проходят в несколько этапов. Это делается для уменьшения сроков отключения горячей воды», — сообщили в пресс-службе администрации Владивостока.
В ходе гидравлический испытаний специалисты выявят слабые участки теплотрасс. Это важно, чтобы следующий отопительный сезон прошел без перебоев. Традиционно гидравлические испытания во Владивостоке будут проходить в несколько этапов.
Первый этап пройдет с 13 по 23 мая. Горячее водоснабжение в этот период отсутствовать в Советском и части Первореченского районах, получающих услуги от котельных «Северная» и «Вторая речка». Также услуга будет ограничена для потребителей ТЭЦ «Восточная».
Напомним, приморские синоптики рассказали, какая погода ожидается в крае 1 мая.