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Гидравлические испытания стартуют во Владивостоке: график отключения горячей воды

ВЛАДИВОСТОК, 27 апреля, ФедералПресс. Во Владивостоке в мае начнутся весенне-летние гидравлические испытания. Они стартуют 13 мая и продлятся меньше месяца.

Источник: Мэрия Владивостока

«Энергетики проводят гидравлические испытания два раза в год. Весенне-летние и летне-осенние испытания проходят в несколько этапов. Это делается для уменьшения сроков отключения горячей воды», — сообщили в пресс-службе администрации Владивостока.

В ходе гидравлический испытаний специалисты выявят слабые участки теплотрасс. Это важно, чтобы следующий отопительный сезон прошел без перебоев. Традиционно гидравлические испытания во Владивостоке будут проходить в несколько этапов.

Первый этап пройдет с 13 по 23 мая. Горячее водоснабжение в этот период отсутствовать в Советском и части Первореченского районах, получающих услуги от котельных «Северная» и «Вторая речка». Также услуга будет ограничена для потребителей ТЭЦ «Восточная».

Напомним, приморские синоптики рассказали, какая погода ожидается в крае 1 мая.

ЖКХ