Врач назвал три признака весеннего «авитаминоза»

Плохое самочувствие в межсезонье многие привыкли списывать на авитаминоз. С точки зрения медицины, это не совсем корректно. Авитаминоз — это практически полное отсутствие витаминов или их отдельных групп. Состояние крайне серьезное и чревато опасными нарушениями в организме. Оно провоцирует серьезные болезни с выраженными симптомами, которые невозможно не заметить.
Весной же мы чаще сталкиваемся с гиповитаминозом или минимальной витаминной обеспеченностью. Это тоже нехватка витаминов, но она гораздо менее критична и сравнительно легко поддается коррекции. Либо в организме возникает состояние, когда витаминов хватает буквально впритык, говорит врач.
«Зимой организм сталкивается сразу с несколькими вызовами. Первый — это недостаток солнца. Короткий световой день лишает человека возможности естественной выработки витамина D. Это вещество отвечает за очень многие процессы в организме, в том числе за иммунитет. Недостаток витамина D — один из ключевых факторов риска развития иммунодефицитных состояний как у взрослых, так и у детей».
Также зимой люди сталкиваются с еще одной проблемой- недостаток витаминов в пище.
Иммунитет страдает и из-за образа жизни в холодное время года — люди реже бывают на улице и ведут малоподвижный образ жизни.
Все эти факторы сказываются на самочувствии весной и становятся причиной нехватки витаминов. Распознать у себя их недостаток можно по трем признакам:
- Частые болезни. Это могут быть как полноценные инфекционные заболевания, так и череда более легких простуд — с насморком, заложенностью носа и другими типичными симптомами.
- Апатия, отсутствие интереса к жизни, недосыпы.
- Изменение цвета и структуры кожи, в том числе чрезмерная сухость, трещинки, появление заед в уголках рта.
Профилактика гиповитаминоза зависит от его стадии и состояния организма в целом. Как минимум, стоит чаще бывать на свежем воздухе, увеличить количество физической активности и добавить в рацион первые сезонные овощи: капусту, редис, зеленый лук и другую зелень.
Дополнительно можно подключить витаминные комплексы, однако скупать в аптеке все баночки без разбору — плохая идея. Вначале стоит обратиться к врачу, а в идеале — сдать анализы, тем более если речь идет о проблеме частых болезней, говорит Давлятова.
«Сегодня легко проверить уровень любых витаминов и минералов в организме, — обращает внимание врач. — Результаты исследования покажут, какого именно вещества не хватает, и позволят врачу подобрать оптимальную дозировку. Но самостоятельно определять дефициты и тем более корректировать их — больше напоминает попытку попасть пальцем в небо. В лучшем случае вы будете лечиться не от того, в худшем — заработаете переизбыток какого-либо витамина, что также довольно опасно».