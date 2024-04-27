Врач назвал три признака весеннего «авитаминоза»

«Сегодня легко проверить уровень любых витаминов и минералов в организме, — обращает внимание врач. — Результаты исследования покажут, какого именно вещества не хватает, и позволят врачу подобрать оптимальную дозировку. Но самостоятельно определять дефициты и тем более корректировать их — больше напоминает попытку попасть пальцем в небо. В лучшем случае вы будете лечиться не от того, в худшем — заработаете переизбыток какого-либо витамина, что также довольно опасно».