В Башкирии подтопленными остаются 10 участков автодорог и 3 низководных моста.

За прошедшие сутки в Центр обработки вызовов Системы-112 сообщений о подтоплении территорий от талых вод и рек не поступало. Всего с начала паводкоопасного периода поступило 951 обращение, сообщает пресс-служба госкомитета РБ по ЧС.
На контроле остаются 11 ситуаций в шести муниципальных районах: Бакалинском, Баймакском, Бижбулякском, Миякинском, Чишминском и городе Уфе. Подтоплено 10 участков автодорог, 3 низководных моста и 605 садовых участков.
Максимальный подъем уровня воды за сутки отмечается:
— на реке Белая в городе Мелеузе, динамика уровня воды за сутки +36 см, текущий уровень 228 см, выход реки на пойму 879 см;
— на реке Белая в селе Бугульчан Куюргазинского района, динамика уровня воды за сутки +27 см, текущий уровень 185 см, выход реки на пойму 447 см;
— на реке Белой в городе Салавате, динамика уровня воды за сутки +25 см, текущий уровень 231 см, выход реки на пойму 453 см.
Динамика уровня воды на реках рядом с Уфой: на реке Белой возле Монумента Дружбы уровень воды за сутки снизился на 33 см, текущий уровень 506 см, неблагоприятный уровень 730 см.
На реке Уфа в районе Шакши уровень воды за сутки снизился на 35 см, текущий уровень 475 см, выход реки на пойму 830 см.