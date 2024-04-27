В Башкирии подтопленными остаются 10 участков автодорог и 3 низководных моста.

За прошедшие сутки в Центр обработки вызовов Системы-112 сообщений о подтоплении территорий от талых вод и рек не поступало. Всего с начала паводкоопасного периода поступило 951 обращение, сообщает пресс-служба госкомитета РБ по ЧС.