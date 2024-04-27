Инфляция в Иркутской области снизилась впервые с апреля 2023 года

Годовой прирост цен в Иркутской области в марте снизился до 9% после 9,8% в феврале. Это произошло из-за изменения цен на овощи, фрукты и авиабилеты. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Банка России в Иркутской области.
Тепличные хозяйства и предприятия увеличили свое производство, поэтому овощей на прилавках стало значительно больше. С фруктами ситуация улучшилась благодаря увеличению зарубежных поставок. Цены росли медленнее, чем в феврале.
«Помимо стоимости фруктов и овощей, значительный вклад в снижение инфляции в марте внесли цены на авиабилеты», — прокомментировал управляющий отделением Банка России по Иркутской области Игорь Коржук.
Игорь Коржук пояснил, что в первый месяц весны крупные авиакомпании проводили распродажи билетов, чтобы сохранить стабильный пассажиропоток. В результате цены на авиабилеты выросли меньше, чем в феврале.