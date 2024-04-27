Инфляция в Иркутской области снизилась впервые с апреля 2023 года

Годовой прирост цен в Иркутской области в марте снизился до 9% после 9,8% в феврале. Это произошло из-за изменения цен на овощи, фрукты и авиабилеты. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Банка России в Иркутской области.