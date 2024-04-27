Из-за паводка просели мосты через Жем и Уил

"На трассе Шубаркудук- Уил-Соль-Илецк за Жиренкопой в Кобдинском районе до сих пор стоит вода, и движение закрыто. Жители пользуются объездной дорогой. После спада воды всё приведут в порядок, откроют движение. Также пока ограничено движение на трассе Актобе-Болгарка-Шубаркудук между Ащысаем и Шыгырлы в Темирском районе. Там ездят только легковые машины, для грузовых движение закрыто. Дорогу отремонтируют до 1 мая!, — рассказал руководитель отдела управления пассажирского транспорта и автодорог Бекболат Нурашев.