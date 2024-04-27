Стало известно, кому кузбасские работодатели готовы платить 200 тыс. рублей

В топ 10 высокооплачиваемых специалистов в апреле в Кемеровской области вошли дежурный электрослесарь и по ремонту оборудования (от 242 тыс. рублей до вычета налогов), начальник участка гарантийного и сервисного сопровождения (от 525 тыс. на руки), водитель БелАЗа-75131, (от 420 тыс. на руки), машинист буровой установки (до 490 тыс. до вычета налогов), механик КИПиА (от 357 тыс. на руки), горный мастер (от 350 тыс. на руки), механик фабрики ЗИФ (от 350 тыс. на руки), операционный директор группы машиностроительных заводов (от 350 тыс. на руки), водитель самосвала (от 300 до 500 тыс. на руки) и главный экономист по бюджетированию затрат (от 313 тыс. на руки).