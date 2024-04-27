Масштабный ремонт дорог продолжается в Хабаровске

Один миллиард четыреста миллионов рублей — именно столько выделено на ремонт автодорог Хабаровска на 2024 год, из них 1,2 млрд — региональные средства. В списке — 32 участка улично-дорожной сети города, общей протяженностью около 25 километров. Один из ключевых объектов — проспект 60-летия Октября, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на информацию администрации города.
— Самым крупным и важным объектом года будет Проспект 60-летия Октября от улицы Машинистов до улицы Аэродромной. Автолюбители давно ждут ремонта этой трассы, — подчеркивал мэр Хабаровска Сергей Кравчук в конце прошлого года, когда был утвержден список объектов на 2024 год. — Но, кроме того, на протяжении последних лет при реализации национального проекта мы особое внимание уделяем дорогам частного сектора, на которых, помимо замены грунтового покрытия на асфальтовое, обустраиваются пешеходные тротуары и линии наружного освещения, если жилая застройка улицы это позволяет.
Для хабаровчан ремонт проспекта, безусловно, значимое событие. Дорога эта вызывала множество нареканий — разбитый асфальт осложнял жизнь и водителям, и пешеходам. Притчей во языцех стало отсутствие на проспекте 60-летия Октября ливневой канализации. Дожди в Хабаровске по мощности напоминают тропические ливни, так что летом в районе проспекта периодически подтапливало окружающую территорию.
Ликвидировать все эти недостатки и обустроить дорогу в соответствии с современными нормативами дорожники должны до 30 ноября — такой срок указан в контракте. Но губернатор Михаил Дегтярев и мэр Сергей Кравчук ставят задачу: завершить работы раньше. Градоначальник оценивает темп работ как максимальный и считает, что реально уже в начале октября закончить ремонт.
— Сделайте все качественно и постарайтесь завершить работы быстрее. Ведь эта дорога очень востребована, поэтому при проведении ремонта пробка здесь неизбежна, — обратился мэр Хабаровска к дорожникам во время рабочего визита на объект.
По словам директора ООО «Благострой» Сергея Гайера, работы начинают в 8 утра и продолжаются до вечера. При этом автолюбители, проезжающие по проспекту, с пониманием относятся к затруднению движения — все хотят видеть эту дорогу комфортной и безопасной.
— Кроме того, специалисты приведут в порядок улицы Целинную и Аэродромную. Все работы будут выполнены в срок. При экономии средств, как правило, к концу окончания реконструкции трасс, объем работ может быть увеличен. Таким образом, в этом году специалисты могут отремонтировать еще больше дорог, — прокомментировал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Цель национального проекта БКД — приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог и развитие дорожной сети крупнейших городских агломераций. Контроль реализации проекта осуществляют Министерство транспорта Российской Федерации и Федеральное дорожное агентство (Росавтодор). Кроме того, в Хабаровске качество ремонта дорог контролируют городские власти и общественники, выезжая на объекты и принимая участие в их приемке.
Напомним, в 2023 году в Хабаровске планировали отремонтировать 44 участка дорог, протяженностью 30,36 км. Но за счет экономии средств план перевыполнили на 1,51 км — привели в нормативное состояние 48 участков, общей протяженностью 31,87 км. На 29 декабря 2023 года в Хабаровске 78,54% дорожной сети соответствовало нормативным требованиям. По итогам текущего года этот показатель вырастет.
Полный список объектов, запланированных к ремонту в 2024 году:
Проспект 60-летия Октября от ул. Машинистов до ул. Аэродромной.
ул. Ишимская от дома № 35 до дома № 89.
ул. Свирская от ул. Ишимской до дома № 92 по ул. Свирской.
ул. Хинганская от ул. № 42 до ул. Черниговской.
ул. Сосновская от ул. Рыбинской до ул. Хинганской.
пер. Полярный от ул. Полярной до ул. Немировича-Данченко.
ул. Шилкинская от д. № 3 по ул. Шилкинская до ул. Полярной.
ул. Архангельская от ул. Армейской до ул. Аксёнова.
ул. Батумская от дома № 52 до ул. Орловской.
ул. Строительная от ул. Менделеева до ул. Нагорной.
ул. Целинная от ул. Аэродромной до ул. Производственной.
ул. Узловая от д. № 10 до ул. Халтурина.
проезд Сортировочный от ул. Клубной до Проспекта 60-летия Октября.
ул. Аэродромная от ул. Школьной до ул. Целинной.
пер. Волочаевский от ул. Волочаевской до пер. Дзержинского.
пер. Общественный от ул. Полярной до ул. Немировича-Данченко.
ул. Весенняя от ул. Радищева до ул. Шевчука.
ул. Лермонтова от ул. Карла Маркса до д. № 52 по ул. Лермонтова.
ул. Черниговская от д. № 1 до д. 36.
ул. Пушкина от ул. Ленина до Уссурийского бульвара.
пр-д. Бригадный от Проспекта 60-летия Октября до ул. Школьной.
ул. 2-я Портовая от ул. Портовой до ул. Руднева.
ул. Башенная от ул. Строительной до ул. Малиновского.
ул. Оборская от д. № 4 до д. № 93 по ул. Оборской.
ул. Рыбинская от ул. Батумской до ул. Орловской.
ул. Сучанская от ул. Тихоокеанской до ул. Сибирской.
ул. Брестская от ул. Некрасова до д. № 102 по ул. Брестской.
ул. Уральская от ул. Сучанской до ул. Сибирской.
ул. Республиканская от ул. Индустриальной до д. № 32 по ул. Республиканской.
ул. Озерная от д. № 3 до д. № 27.
Развязка ул. Тихоокеанская — обход г. Хабаровска 0−13 км.
Путепровод ул. Ленинградская — Проспект 60-летия Октября — Восточное шоссе.
ул. Портовая от ул. Руднева до ул. Голубкова.
Пер. Благодатный.