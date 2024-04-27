Масштабный ремонт дорог продолжается в Хабаровске

— Самым крупным и важным объектом года будет Проспект 60-летия Октября от улицы Машинистов до улицы Аэродромной. Автолюбители давно ждут ремонта этой трассы, — подчеркивал мэр Хабаровска Сергей Кравчук в конце прошлого года, когда был утвержден список объектов на 2024 год. — Но, кроме того, на протяжении последних лет при реализации национального проекта мы особое внимание уделяем дорогам частного сектора, на которых, помимо замены грунтового покрытия на асфальтовое, обустраиваются пешеходные тротуары и линии наружного освещения, если жилая застройка улицы это позволяет.