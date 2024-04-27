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Масштабный ремонт дорог продолжается в Хабаровске

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в краевой столице отремонтируют 32 объекта.

Источник: Мэрия Хабаровска

Один миллиард четыреста миллионов рублей — именно столько выделено на ремонт автодорог Хабаровска на 2024 год, из них 1,2 млрд — региональные средства. В списке — 32 участка улично-дорожной сети города, общей протяженностью около 25 километров. Один из ключевых объектов — проспект 60-летия Октября, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на информацию администрации города.

— Самым крупным и важным объектом года будет Проспект 60-летия Октября от улицы Машинистов до улицы Аэродромной. Автолюбители давно ждут ремонта этой трассы, — подчеркивал мэр Хабаровска Сергей Кравчук в конце прошлого года, когда был утвержден список объектов на 2024 год. — Но, кроме того, на протяжении последних лет при реализации национального проекта мы особое внимание уделяем дорогам частного сектора, на которых, помимо замены грунтового покрытия на асфальтовое, обустраиваются пешеходные тротуары и линии наружного освещения, если жилая застройка улицы это позволяет.

Семь муниципальных контрактов на выполнение работ по всем участкам были заключены заранее с тем, чтобы дорожники могли выйти на улицы без проволочек. Аномально теплая весна ускорила начало работ. Уже в первой декаде апреля на проспекте 60-летия Октября зашумели дорожные машины, вышли ремонтники.

Для хабаровчан ремонт проспекта, безусловно, значимое событие. Дорога эта вызывала множество нареканий — разбитый асфальт осложнял жизнь и водителям, и пешеходам. Притчей во языцех стало отсутствие на проспекте 60-летия Октября ливневой канализации. Дожди в Хабаровске по мощности напоминают тропические ливни, так что летом в районе проспекта периодически подтапливало окружающую территорию.

Ликвидировать все эти недостатки и обустроить дорогу в соответствии с современными нормативами дорожники должны до 30 ноября — такой срок указан в контракте. Но губернатор Михаил Дегтярев и мэр Сергей Кравчук ставят задачу: завершить работы раньше. Градоначальник оценивает темп работ как максимальный и считает, что реально уже в начале октября закончить ремонт.

— Сделайте все качественно и постарайтесь завершить работы быстрее. Ведь эта дорога очень востребована, поэтому при проведении ремонта пробка здесь неизбежна, — обратился мэр Хабаровска к дорожникам во время рабочего визита на объект.

По словам директора ООО «Благострой» Сергея Гайера, работы начинают в 8 утра и продолжаются до вечера. При этом автолюбители, проезжающие по проспекту, с пониманием относятся к затруднению движения — все хотят видеть эту дорогу комфортной и безопасной.

— Кроме того, специалисты приведут в порядок улицы Целинную и Аэродромную. Все работы будут выполнены в срок. При экономии средств, как правило, к концу окончания реконструкции трасс, объем работ может быть увеличен. Таким образом, в этом году специалисты могут отремонтировать еще больше дорог, — прокомментировал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Помимо проспекта 60-летия Октября и ул. Целинная, подрядчики зашли на объекты: ул. Брестская (от ул. Некрасова до д. № 102 по ул. Брестской), пер. Полярный (от ул. Полярной до ул. Немировича-Данченко), пер. Благодатный, ул. Весенняя (от ул. Радищева до ул. Шевчука), ул. Узловая (от д. № 10 до ул. Халтурина). По мере выполнения работ бригады будут перемещаться на остальные участки.

Цель национального проекта БКД — приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог и развитие дорожной сети крупнейших городских агломераций. Контроль реализации проекта осуществляют Министерство транспорта Российской Федерации и Федеральное дорожное агентство (Росавтодор). Кроме того, в Хабаровске качество ремонта дорог контролируют городские власти и общественники, выезжая на объекты и принимая участие в их приемке.

Напомним, в 2023 году в Хабаровске планировали отремонтировать 44 участка дорог, протяженностью 30,36 км. Но за счет экономии средств план перевыполнили на 1,51 км — привели в нормативное состояние 48 участков, общей протяженностью 31,87 км. На 29 декабря 2023 года в Хабаровске 78,54% дорожной сети соответствовало нормативным требованиям. По итогам текущего года этот показатель вырастет.

Полный список объектов, запланированных к ремонту в 2024 году:

Проспект 60-летия Октября от ул. Машинистов до ул. Аэродромной.

ул. Ишимская от дома № 35 до дома № 89.

ул. Свирская от ул. Ишимской до дома № 92 по ул. Свирской.

ул. Хинганская от ул. № 42 до ул. Черниговской.

ул. Сосновская от ул. Рыбинской до ул. Хинганской.

пер. Полярный от ул. Полярной до ул. Немировича-Данченко.

ул. Шилкинская от д. № 3 по ул. Шилкинская до ул. Полярной.

ул. Архангельская от ул. Армейской до ул. Аксёнова.

ул. Батумская от дома № 52 до ул. Орловской.

ул. Строительная от ул. Менделеева до ул. Нагорной.

ул. Целинная от ул. Аэродромной до ул. Производственной.

ул. Узловая от д. № 10 до ул. Халтурина.

проезд Сортировочный от ул. Клубной до Проспекта 60-летия Октября.

ул. Аэродромная от ул. Школьной до ул. Целинной.

пер. Волочаевский от ул. Волочаевской до пер. Дзержинского.

пер. Общественный от ул. Полярной до ул. Немировича-Данченко.

ул. Весенняя от ул. Радищева до ул. Шевчука.

ул. Лермонтова от ул. Карла Маркса до д. № 52 по ул. Лермонтова.

ул. Черниговская от д. № 1 до д. 36.

ул. Пушкина от ул. Ленина до Уссурийского бульвара.

пр-д. Бригадный от Проспекта 60-летия Октября до ул. Школьной.

ул. 2-я Портовая от ул. Портовой до ул. Руднева.

ул. Башенная от ул. Строительной до ул. Малиновского.

ул. Оборская от д. № 4 до д. № 93 по ул. Оборской.

ул. Рыбинская от ул. Батумской до ул. Орловской.

ул. Сучанская от ул. Тихоокеанской до ул. Сибирской.

ул. Брестская от ул. Некрасова до д. № 102 по ул. Брестской.

ул. Уральская от ул. Сучанской до ул. Сибирской.

ул. Республиканская от ул. Индустриальной до д. № 32 по ул. Республиканской.

ул. Озерная от д. № 3 до д. № 27.

Развязка ул. Тихоокеанская — обход г. Хабаровска 0−13 км.

Путепровод ул. Ленинградская — Проспект 60-летия Октября — Восточное шоссе.

ул. Портовая от ул. Руднева до ул. Голубкова.

Пер. Благодатный.