«Мастера года» среди профессионалов выбрали в Хабаровске

— Я сам закончил торгово-экономический техникум, где получил профессию повара. Эта профессия походит для людей, которые любят готовить и хотят самореализоваться. Вот уже восемь лет я отдаю все свое сердце детям — моим студентам, — сказал Константин Павликов. Он будет представлять Хабаровский край на всероссийском этапе конкурса.