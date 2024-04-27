«Мастера года» среди профессионалов выбрали в Хабаровске

В Хабаровске подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Мастер года-2024». Его проводили среди преподавателей и мастеров производственного обучения колледжей и техникумов региона. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Участникам нужно было показать свои опыт и компетентность, а также продемонстрировать знание передовых технологий и методик обучения. В итоге победителями стали три человека: преподаватель Хабаровского торгово-экономического техникума Константин Павликов, преподаватель Хабаровского технологического колледжа Ирина Соколова, а также педагог из Хабаровского технического колледжа Наталья Насонова.
— Я сам закончил торгово-экономический техникум, где получил профессию повара. Эта профессия походит для людей, которые любят готовить и хотят самореализоваться. Вот уже восемь лет я отдаю все свое сердце детям — моим студентам, — сказал Константин Павликов. Он будет представлять Хабаровский край на всероссийском этапе конкурса.