День Семьи, Любви и Верности в Хабаровском крае отметят массовыми свадьбами

Комитет по делам ЗАГС и архивов правительства Хабаровского края приглашает будущие семейные пары зарегистрировать отношения в День Семьи, Любви и Верности, который отмечается 8 июля. В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре состоятся торжественные выездные свадьбы, которые пройдут в рамках общероссийского Года семьи, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».