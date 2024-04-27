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День Семьи, Любви и Верности в Хабаровском крае отметят массовыми свадьбами

Молодожёнам советуют внимательно отнестись к дате 8 июля.

Источник: Правительство Хабаровского края

Комитет по делам ЗАГС и архивов правительства Хабаровского края приглашает будущие семейные пары зарегистрировать отношения в День Семьи, Любви и Верности, который отмечается 8 июля. В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре состоятся торжественные выездные свадьбы, которые пройдут в рамках общероссийского Года семьи, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Заявления на регистрацию брака принимают до 6 июня в Хабаровске в отделе ЗАГС краевой столицы по адресу: ул. Пушкина, д. 62, в Комсомольске-на-Амуре — в отделе ЗАГС Центрального округа администрации города Юности по адресу: пр Первостроителей, д. 21.

Бракосочетания пройдут в Спасо-Преображенском соборе на площади Славы в Хабаровске и в комсомольском Драматическом театре. На торжественной церемонии молодоженам вручат огонь семейного очага из монастыря, где похоронены святые Петр и Феврония.

Молодоженов, вступающих в брак 8 июля, просят быть в свадебных образах, также приветствуются национальные костюмы.