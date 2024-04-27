В Хабаровске не будет шествия на 1 мая

1 мая в Хабаровске не будет традиционного шествия трудовых коллективов, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
Жители региона в честь Праздника Весны и Труда будут отдыхать с 28 апреля по 1 мая. Однако традиционного шествия на праздник в этом году не будет.
Отмечается, что накануне праздника во всех районах организованы субботники, проводятся встречи трудовых коллективов с руководителями, главами муниципалитетов, чествования трудовых династий и наставников, интеллектуальные турниры для молодежи, а также спортивно-массовые мероприятия для семей с детьми и пенсионеров.
1 мая на сайте Хабаровского Профобъединения проходит медиа-марафон «Гордость края — люди труда!», в рамках которого можно узнать о заслуженных работниках предприятий края.
На крыльце здания профсоюзов на Муравьева-Амурского, 4 будет организована фотозона. Жители краевой столицы могут сделать фото, разместить их в соцсетях с хештегом #Первомай2024.
Кроме того до 8 мая в здании профсоюзов будет проходить фотовыставка «Первомай в лицах».