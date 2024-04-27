Синоптики рассказали о погоде на предстоящие длинные выходные в Башкирии.

Синоптики рассказали о погоде на предстоящие длинные выходные. По данным Башгидромета, уже завтра, 28 апреля, днем местами по республике пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит +12, +17°, по юго-востоку до +7°, днем +20, +25°.