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Синоптики рассказали о погоде на предстоящие длинные выходные в Башкирии

Синоптики рассказали о погоде на предстоящие длинные выходные в Башкирии.

Сейчас в Ричмонде: +11° 2 м/с 71% 769 мм рт. ст. +12°
Источник: Башинформ

Синоптики рассказали о погоде на предстоящие длинные выходные. По данным Башгидромета, уже завтра, 28 апреля, днем местами по республике пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит +12, +17°, по юго-востоку до +7°, днем +20, +25°.

В понедельник, 29 апреля, также местами возможны кратковременные дожди. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха ночью составит +6, +11°, днем +13, +18°.

Во вторник, 30 апреля, воздух прогреется всего лишь до +13°. Существенных осадков не ожидается.

В первый день мая прогнозируется пасмурная погода. Температурный фон останется в пределах +10, +13°.