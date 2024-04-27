Синоптики рассказали о погоде на предстоящие длинные выходные в Башкирии.

Синоптики рассказали о погоде на предстоящие длинные выходные. По данным Башгидромета, уже завтра, 28 апреля, днем местами по республике пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит +12, +17°, по юго-востоку до +7°, днем +20, +25°.
В понедельник, 29 апреля, также местами возможны кратковременные дожди. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха ночью составит +6, +11°, днем +13, +18°.
Во вторник, 30 апреля, воздух прогреется всего лишь до +13°. Существенных осадков не ожидается.
В первый день мая прогнозируется пасмурная погода. Температурный фон останется в пределах +10, +13°.