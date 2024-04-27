Школы Владивостока готовятся к главному испытанию года

"После летних каникул возникает вопрос — какой уровень знаний у детей по предметам? Чего они помнят, а что подзабыли? Для этого на уровне региона и муниципалитета разработаны так называемые диагностические работы входного контроля, — поясняет начальник отдела мониторинга и развития образования управления образования администрации Владивостока Ирина Королькова.