Школы Владивостока готовятся к главному испытанию года

Так, единый государственный экзамен сдадут 6170, а основн ой — 3719 человек. Как сообщили в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ проводится со всеми сторонами образовательного процесса — педагогами, детьми и родителями.
На высокий уровень.
При подготовке к итоговой аттестации учитывается множество аспектов — составление дорожных карт, различные тесты и диагностические работы для учащихся, проведение тренировочных экзаменов не только для будущих выпускников, но для преподавателей и родителей.
"После летних каникул возникает вопрос — какой уровень знаний у детей по предметам? Чего они помнят, а что подзабыли? Для этого на уровне региона и муниципалитета разработаны так называемые диагностические работы входного контроля, — поясняет начальник отдела мониторинга и развития образования управления образования администрации Владивостока Ирина Королькова.
«Заявлена цель — 11-классникам подтянуть результаты по пяти предметам — биологии, химии, физике, русскому языку и математике. Работы проверяются экспертами на специальной федеральной платформе, проводится работа над ошибками, тщательно анализируется — на каком уровне дети усваивают материал», — добавили специалисты управления.
Начиная с февраля, в городе проходят тренировочные ОГЭ и ЕГЭ для детей, педагогов и родителей. Необходимо заранее отработать все технологические и технические моменты, которые будут использоваться на экзаменах, дабы не было срывов. Начиная от бесперебойной работы техники до правильного заполнения бланков.
«Успешная сдача экзамена напрямую зависит от слаженной организации, и, на первый взгляд, от мелочей. Например, каждому участнику надо правильно написать на бланке фамилию, имя, отчество, паспортные данные. Именно в том месте, где это требуется», — отмечает Ирина Королькова.
"Практика показала, опыт пробных экзаменов снижает напряжённость среди родителей, — делятся представители государственной экзаменационной комиссии. — Они могут понять, как построена организация экзамена, побывать в роли учеников. Ведь не так страшен ЕГЭ, как его малюют!
Поговорить с министром.
По словам Ирины Корольковой, в рамках подготовки к итоговой аттестации в муниципальных школах Владивостока проходят городские родительские собрания. Родители выпускников задают волнующие их вопросы. Выступают на собраниях не только педагоги, но и представители полиции, ГИБДД, медики, психологи.
Интересно, что в этом году во Владивостоке в режиме онлайн прошло мероприятие «Диалог с министром», где каждый выпускник 9 и 11 класса мог задать вопросы руководителю Минобра Приморья.
Как сообщил начальник управления образования администрации Владивостока Максим Кильчевский, с каждым годом качество сдачи ЕГЭ и ОГЭ в муниципалитете растёт.
«И мы хотим продолжить эту тенденцию и дальше. Понимаем, насколько разные дети участвуют в экзамене, поэтому так важно выработать определенную систему подготовки. Мои коллеги активно работают в этом ключе», — подчеркнул Максим Кильчевский.