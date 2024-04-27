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Когда в Красноярске будут отключать холодную воду

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В «КрасКоме» рассказали, когда красноярцам стоит запасаться холодной водой.

Источник: КрасКом

Так, департамент городского хозяйства и транспорта Красноярска согласовал компании «КрасКом» план-график остановки городских водозаборов для подготовки к зиме 2024−2025 годов. Первые работы пройдут только через месяц.

Так, 31 мая на профилактику остановится водозабор о. Татышева, в контур которого входит самый большой район города — Советский, а также п. Нанжуль-Солнечный, деревни Сухая Балка и Бадалык.

«По согласованному с администрацией города графику планируется остановка водозабор на двое суток, однако мы рассчитываем по возможности сократить сроки отключения холодной воды. Останавливать максимум на сутки, а в идеале — еще на меньше. Перед каждой остановкой водозаборов будем дополнительно информировать красноярцев о датах и зонах отключения холодной воды», — отмечает генеральный директор компании «КрасКом» Олег Гончеров.

График также доступен по ссылке.

ЖКХ