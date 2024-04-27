Когда в Красноярске будут отключать холодную воду

«По согласованному с администрацией города графику планируется остановка водозабор на двое суток, однако мы рассчитываем по возможности сократить сроки отключения холодной воды. Останавливать максимум на сутки, а в идеале — еще на меньше. Перед каждой остановкой водозаборов будем дополнительно информировать красноярцев о датах и зонах отключения холодной воды», — отмечает генеральный директор компании «КрасКом» Олег Гончеров.