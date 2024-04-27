Главные новости в Молдове 27 апреля

1. К возвращению из Москвы башкана Гагаузии в аэропорту объявили тревогу, подогнали пожарные машины и скорую: «Власти Кишинева могли меня арестовать, они все делают для того, чтобы меня унизить».
2. Насильно мил не будешь: Почему верхушка ПАС всегда говорит от имени народа Молдовы, но, как выясняется, народ-то их и не знает.
3. Перепись ещё раз доказывает, что сёла Молдовы скоро станут безлюдными: Люди жалуются на маленькие пенсии и утверждают, что огороды уже некому обрабатывать.
4. Молдавские власти умалчивают об истинной цене газа: Покупая его на бирже, они не озвучивают затраты на поставку и хранение — мнение эксперта.
5. Декларацию о независимости Молдовы сожгли, потом украли, потом фальсифицировали: Депутат представил парламенту копию настоящего документа — сам его подписывал.