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Главные новости в Молдове 27 апреля

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро субботы, 27 апреля 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

1. К возвращению из Москвы башкана Гагаузии в аэропорту объявили тревогу, подогнали пожарные машины и скорую: «Власти Кишинева могли меня арестовать, они все делают для того, чтобы меня унизить».

2. Насильно мил не будешь: Почему верхушка ПАС всегда говорит от имени народа Молдовы, но, как выясняется, народ-то их и не знает.

3. Перепись ещё раз доказывает, что сёла Молдовы скоро станут безлюдными: Люди жалуются на маленькие пенсии и утверждают, что огороды уже некому обрабатывать.

4. Молдавские власти умалчивают об истинной цене газа: Покупая его на бирже, они не озвучивают затраты на поставку и хранение — мнение эксперта.

5. Декларацию о независимости Молдовы сожгли, потом украли, потом фальсифицировали: Депутат представил парламенту копию настоящего документа — сам его подписывал.

экономика
энергетика