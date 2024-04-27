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Строительство двух из шести школ по концессии приостановили в Новосибирске

На следующий год перенесли строительство двух школ в Новосибирске.

Источник: Reuters

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на слова министра образования Новосибирской области Марии Жафяровой, в городе работы по возведению двух из шести школ, строящихся по концессии, приостановили по решению Госстройнадзора.

По ее словам, во время строительства школ по адресу улица Николая Сотникова и улица Спортивная были выявлены нарушения.

В связи с чем ввод школ может быть перенесен на 2025 год.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что в Новосибирске обновили документ на строительство футбольного манежа на улице Авиационной.

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